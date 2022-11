Nidwalden Länderpark sucht originellste Fans von Marco Odermatt Fans des erfolgreichen Skifahrers können eine Carreise an den Weltcup-Riesenslalom in Adelboden gewinnen.

Seit diesem Jahr ist der Nidwaldner Olympiasieger Marco Odermatt Botschafter des Stanser Einkaufscenters Länderpark. Die originellsten Fans können nun eine kostenlose Mitfahrt im «Länzgi-Fanbus» samt Gratiseintritt an den Weltcup-Riesenslalom in Adelboden am 7. Januar 2023 gewinnen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Odi-Fan Kusi Murer freut sich auf viele aufgestellte Mitreisende im «Länzgi-Fanbus». Bild: PD

Für das Weltcup-Rennen in Adelboden suche der Länderpark «engagierte Odi-Fans», die ihr Idol mit motivierenden Plakaten, aussergewöhnlichen Kostümen und Tanzmoves, ohrenbetäubenden Kuhglocken oder Megafonen am Chuenisbärgli unterstützen möchten.

Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb können Fans ein Bild oder Video an das Facebook-Profil des Länderparks senden, welches sie auf witzige Art und Weise als «Odi-Fans» zeigt. Die 23 Fans, welche bis am 1. Dezember die meisten Likes erhalten, werden zusammen mit einer Begleitperson ihrer Wahl am 7. Januar mit dem «Länzgi-Fanbus» nach Adelboden fahren und können «das Chuenisbärgli mit seiner einzigartigen Atmosphäre hautnah erleben». (lur)