Nidwalden Landrat sagt Ja zu Geld für Härtefälle Das Parlament genehmigt den Kantonsanteil von 5 Millionen Franken für Beiträge an Unternehmen. Mit zusätzlichen Mitteln des Bundes stehen insgesamt 10,4 Millionen zur Verfügung.

Der Landrat tagte am Mittwoch im Theatersaal des Kollegi Stans. Bild: Martin Uebelhart (16. Dezember 2020)

Kurzfristig fanden die Rahmenkredite zur Finanzierung von Härtefallmassnahmen für Unternehmen und zur Finanzierung touristischer Verkehrsangebote ohne Erschliessungsfunktion den Weg auf die Traktandenliste des Landrats.

Noch kurzfristiger – am Vortag der Sitzung vom Mittwoch – legte der Regierungsrat einen zusätzlichen Änderungsantrag vor. Insgesamt gut 10,4 Millionen Franken stehen für Härtefallmassnahmen zur Verfügung – 4,6 Millionen Franken für A-fonds-perdu-Beiträge, maximal 1,47 Millionen aus dem Kredit des Kantons, der Rest für Bürgschaften für Darlehen. Mit den Härtefallmassnahmen habe der Bund ein weiteres Instrument konzipiert, um die Folgen der Coronapandemie für Unternehmen abzufedern, sagte Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger. Der kurzfristige Zusatzantrag der Regierung habe seinen Grund in einer Ausweitung der Bundesmittel, über die das eidgenössische Parlament morgen befinden soll.

Umsatzeinbusse von 40 Prozent als Bedingung

Gesuche für einen Beitrag aus den Härtfallgeldern stellen können Unternehmen, die 2020 im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019 mindestens 40 Prozent weniger Umsatz gemacht haben. Die Verordnung zur Umsetzung der Massnahme werde der Regierungsrat kommende Woche verabschieden. Die Auszahlungen seien ab Ende der Referendumsfrist am 22. Februar möglich. Für frühere Auszahlungen bräuchte es laut Filliger einen Noterlass.

Edi Engelberger (FDP, Stans) hielt namens der Kommission für Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (BKV) fest, dass es noch einige Unsicherheiten in der Umsetzung gebe. Doch um den engen Terminplan einhalten zu können, «muss der Entscheid heute gefällt werden». Zu Beginn der Pandemie sei schnell reagiert und ein erster Kollaps der Wirtschaft verhindert worden. Dennoch gebe es Bereiche, die weiterhin auf Hilfe angewiesen seien.

Die Finanzkommission stehe einstimmig hinter dem Geschäft, sagte deren Präsident Jörg Genhart (SVP, Stans). Die Kommission habe die Vorlage in einem sehr frühen Stadium beraten und hätte sich mehr Support der Regierung gewünscht angesichts der Änderungen, welche die Zahlen in der Zwischenzeit erfahren hätten.

Ein Fragezeichen setzten Genhart und weitere Redner auch hinter die Tatsache, dass die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) für die Überprüfung der Beitragsgesuche zuständig sei. Es wurde kritisiert, dass das Gespräch mit den anderen Banken nicht gesucht worden sei. Fragen warf auch der Betrag von 120000 Franken auf, den die NKB für diese Überprüfung erhalten solle.

Nein zu mehr nicht rückzahlbaren Beiträgen

Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger räumte ein, dass man beim Tempo, welches das Geschäft verlangt habe, wohl nicht im Blick hatte, auch mit weiteren Banken zu sprechen. Er hielt fest, dass die 120000 Franken keine Pauschale, sondern eine Richtgrösse seien. Abgerechnet werde pro Dossier, die Summe würde wohl am Ende unterschritten.

Finanzdirektor Alfred Bossard hielt fest, dass in dem Prozess alle gefordert seien. Die Gesuche würden intensiv geprüft. Die Firmen, die einen Antrag stellten, müssten einen provisorischen Abschluss für das Jahr 2020 vorlegen, um den Vergleich mit beiden Vorjahren anzustellen. Man schaue aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Die Unternehmen müssten wieder erfolgreich geschäften können. Daher müssten sie auch ein Budget für 2021 einreichen.

Pierre Nemitz (parteilos, Beckenried) stellte den Antrag, dass gemäss einer von der Regierung verworfenen Variante gut 8 Millionen Franken für A-fonds-perdu-Beiträge bereitgestellt werden und knapp 2,4 Millionen für Bürgschaften eingesetzt werden sollten. Insbesondere Kleinstbetriebe könnten davon profitieren. Unterstützung erhielt Nemitz aus den Reihen der Grüne/SP-Fraktion. Der Antrag unterlag mit 45 zu 11 Stimmen.

Entscheide einstimmig gefällt

Der Landrat bewilligte den Rahmenkredit für den kantonalen Anteil in der Höhe von 5 Millionen Franken mit 57 zu 0 Stimmen. Ebenfalls Ja sagte der Landrat mit 57 zu 0 Stimmen zu 1,1 Millionen Franken für Härtefallmassnahmen für touristische Verkehrsangebote ohne Erschliessungsfunktion. Weitere 0,9 Millionen Franken kommen vom Bund. Othmar Filliger hielt fest, dass noch kaum Vorgaben des Bundes vorhanden seien. «Wir warten auf die Einzelheiten zur Umsetzung.» Er geht davon aus, dass die Verordnung dazu im Januar erarbeitet wird.