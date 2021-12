Nidwalden Leihgabe vom Spital: Reanimationspuppe hat dem SRK Unterwalden für Weiterbildungen gedient 100 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer des Rotkreuz-Fahrdienstes haben dieses Jahr eine Schulung in Erster Hilfe erhalten. Mit dabei war «Resusci Anne» – eine Leihgabe des Spitals Nidwalden.

Franziska Schöpfer, Geschäftsleiterin SRK Unterwalden, übergibt Urs Baumberger, Spitaldirektor Spital Nidwalden, ein Dankesgeschenk. Bild: PD

Mit Hilfe der Reanimationspuppe «Resusci Anne» wurden beim SRK Unterwalden Erste-Hilfe-Schulungen durchgeführt: Verteilt auf das ganze Jahr und in kleinen Gruppen konnten so 100 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer des Rotkreuz-Fahrdienstes in Erster Hilfe geschult werden.

Nach der Auffrischung des theoretischen Wissens konnte dank «Resusci Anne» die Wiederbelebung intensiv trainiert werden. Auch der anschliessende Erfahrungsaustausch unter den Freiwilligen sei von den Fahrerinnen und Fahrern sehr geschätzt worden, schreibt das SRK Unterwalden in seiner Mitteilung. Geleitet worden seien die Schulungen von Kathrin Prätz, der Präsidentin des SRK Unterwalden. Hansjörg Dossenbach, auch ein freiwilliger Fahrer des SRK Unterwalden und Ausbilder beim Samariterverein Wolfenschiessen-Dallenwil, habe sie dabei in den Kursen unterstützt.

Regelmässige Schulungen vermitteln Sicherheit und Kompetenzen

Die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer des SRK Unterwalden fahren täglich in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen zu ihrem Arzt, zu Therapien oder zu Untersuchungen ins Spital. Mit den Fahrten ermöglichen sie betroffenen Mitmenschen aus der Region auch die Teilnahme an sozialen Anlässen oder unterstützen sie bei ihren Einkäufen.

Die Freiwilligen übernehmen so eine wichtige Aufgabe in der Begleitung ihrer sehr unterschiedlichen Fahrgäste. Durch regelmässige Schulungen zu Themen aus ihrem Fahrdienstalltag werden ihnen die nötige Sicherheit und Kompetenzen vermittelt, welche für die Freiwilligen und ihre Fahrgäste von grosser Bedeutung sind.

Das SRK Unterwalden arbeitet mit dem Spital Nidwalden zusammen

Das Spital Nidwalden und das Schweizerische Rote Kreuz Unterwalden würden seit Jahren in verschiedenen Bereichen einen engen Kontakt pflegen, heisst es in der Mitteilung weiter. Der SRK-Fahrdienst sei dabei täglich im Spital Nidwalden anzutreffen. Zudem sei das Rollstuhlauto vom Roten Kreuz am Spital Nidwalden stationiert. Der geschützte Einstellplatz für das Fahrzeug ist ebenfalls eine Leihgabe vom Spital Nidwalden.

Das SRK Unterwalden sei sehr dankbar, dass Urs Baumberger, Spitaldirektor des Spitals Nidwalden, das Rote Kreuz auch bei der Schulung ihrer Freiwilligen unterstütze und ihnen die Reanimationspuppe «Resusci Anne» kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Franziska Schöpfer, Geschäftsleiterin des SRK Unterwalden, bedankte sich bei Urs Baumberger dafür mit einem kleinen Präsent. «Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Institutionen in unserer Region ist mir ein grosses Anliegen. Es freut mich, dass wir das SRK Unterwalden mit dieser Leihgabe wieder unterstützen konnten», wird Urs Baumberger zitiert. (mah)