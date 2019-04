Nidwalden: Letzte Prüfung für das Sanierungsprojekt Kehrsitenstrasse

«Wir freuen uns, dass nach jahrelangem Bemühen um bessere Sicherheit auf der Kehrsitenstrasse das Projekt nun aufgelegt wurde und mit dem Bau im November dieses Jahres begonnen werden soll», sagt die Kehrsiter FDP-Landrätin Lilian Lauterburg, die auch Mitglied in der Begleitgruppe Kehrsiten­strasse ist, auf Anfrage. Man nehme mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die vier dringend notwendigen, zusätzlichen Ausweichstellen im aufgelegten Projekt enthalten seien. Diese würden den Verkehr vor allem für ortsunkundige Autofahrer erleichtern. Gleichzeitig werde die Sicherheit für die Fussgänger erhöht, weil weniger Rückwärtsfahrten notwendig sind.

Auch mit dem Transportkonzept zeigt sich die Gruppe zufrieden: «Mit dem Fährbetrieb, der nicht nur günstiger ist als der Transport mit Schiff und Nauen, sondern auch viele Probleme löst wie Transporte in Kehrsiten selber oder besserer Zugang zum Schiff für Personen im Rollstuhl, konnte eine gute Transportlösung gefunden werden.» Natürlich werde es für die Bevölkerung während der Bauzeit dennoch starke Einschränkungen geben, meint Lilian Lauterburg. «Aber mit der Aussicht, in zwei Jahren eine sicherere Strasse zur Verfügung zu haben, nimmt man solche Beschwerlichkeiten in Kauf.» Die Begleitgruppe danke insbesondere dem Projektleiter für die gute Zusammenarbeit. (unp)