Sacco di Roma Nidwalden löst Rom-Versprechen ein Nidwalden war vor einem Jahr Gastkanton an der Vereidigung der neuen Gardisten. Dabei versprach die Delegation, der Päpstlichen Schweizergarde bei ihrem nächsten Heimatbesuch Nidwalden zu zeigen.

Gruppenbild im oberen Beinhaus in Stans mit den beiden Regierungsrätinnen Karin Kayser-Frutschi (links) und Theres Rotzer. Bild: Beat Christen

Ist ein Kanton Ehrengast an der Vereidigung der Päpstlichen Schweizergarde, überreicht dieser den Gastgebern jeweils ein Geschenk. «Für unser Projektteam war von allem Anfang an klar, dass wir nicht ein Geschenk nach Rom mitnehmen, das dann dort irgendwo verstaubt», erinnert sich Regierungsrätin Karin Kayser-Frutschi an die ersten Diskussionen in Bezug auf das Geschenk. Schon bald einmal stand die Idee im Raum, die Garde bei der Organisation von ihrem jährlichen Kurzurlaub in der Heimat zu unterstützen. «Damit trafen wir zwei Fliegen auf einen Streich. Die Frage nach der Geschenkform war gelöst und zum anderen können wir den aus allen Landesteilen der Schweiz kommenden Gardisten die Schönheiten unseres Kantons zeigen», so die damalige Präsidentin der Projektgruppe.

Freundschaften pflegen

Das Geschenk der Nidwaldner Delegation kam in Rom gut an. «Wir freuen uns, den Kanton Nidwalden besser kennen zu lernen», bedankte sich Gardekommandant Christoph Graf damals anlässlich eines Empfangs der Nidwaldner Delegation im Quartier der Päpstlichen Schweizergarde.

Ein besonderes Erlebnis für die Gardisten aus Rom war der Besuch der Kapelle Maria unter dem Herd, wo ihnen Marino Bosoppi-Langenauer (rechts) die Geschichte dieser Kapelle näherbrachte. Bild: Beat Christen

Gemeinsam mit Nidwalden Tourismus stellte die Projektgruppe ein vielseitiges Besuchsprogramm zusammen. Am vergangenen Sonntag hat die erste von insgesamt drei Gruppen die jeweils drei Tage dauernde Reise von Rom nach Nidwalden angetreten. Ein Besuch der Glasi Hergiswil und ein Ausflug auf das Stanserhorn gehörten nebst weiteren Kurzausflügen in der Region zum Pflichtprogramm. Ganz besonders genossen haben die Gardisten die freie Zeit mit einem Besuch an den Veranstaltungen im Rahmen vom «Stanser Summer».

«Die Einladung an die Garde war beste Werbung für unseren Kanton», ist Regierungsrätin Karin Kayser-Frutschi überzeugt. «Die Betreuung der Gäste während ihres Aufenthalts bei uns durch die Mitglieder der Projektgruppe haben die Kontakte zur Garde zusätzlich vertieft und es sind Freundschaften entstanden, die auch in Zukunft Bestand haben werden.» Die letzte der drei Gruppen wird Nidwalden am Montag wieder in Richtung Rom verlassen.