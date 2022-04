Nidwalden Mountainbike-Profi Alessandra Keller wird Markenbotschafterin der Bergbahn Klewenalp-Stockhütte Die U23-Weltmeisterin wird auf ihrem Karriereweg künftig von der Bergbahn unterstützt.

Die Ennetbürger Mountainbikerin Alessandra Keller wird Markenbotschafterin der Bergbahn Klewenalp-Stockhütte, wie das Unternehmen mitteilt. Keller sei «eine der besten Mountainbikerinnen der Welt», lebt in Ennetbürgen und sei regelmässig in der Region am Trainieren. Die Bergbahn unterstütze Keller ab sofort in ihrer Karriere und insbesondere auf dem Weg an die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Alessandra Keller wird Markenbotschafterin für ihre Heimregion Klewenalp-Stockhütte. Bild: PD

«Mountainbiken ist in der Innerschweiz ein grosses Thema und gewinnt durch verschiedene Initiativen noch mehr an Bedeutung. Alessandra Keller ist eine ideale Partnerin, um den Sport auf der Klewenalp-Stockhütte und in der Region weiter zu entwickeln und bekannter zu machen», wird Geschäftsführer Heinz Rutishauser in der Mitteilung zitiert.

Gelungener Saisonstart

Keller ist U19- und U23-Weltmeisterin, Europameisterin, wurde Vierte im Gesamtweltcup und gewann den Swiss Cup. In die aktuelle Saison sei sie hervorragend gestartet. Im ersten Weltcup-Rennen des Jahres in Brasilien habe sie den achten Rang erreicht und in Chur gewann sie vor wenigen Tagen das City-Rennen der ÖKK-Bike-Revolution.

Neben der Emmetter Skirennfahrerin Nathalie Gröbli, die bereits Botschafterin der Klewenalp-Stockhütte ist, werde Alessandra Keller als Bikeprofi «hervorragend die Sommersaison ergänzen». Beide Sportlerinnen sind im Sommer wie auch im Winter auf der Klewenalp-Stockhütte anzutreffen und werden beim einen oder anderen künftigen Event der Bergbahnen vor Ort sein. (lur)