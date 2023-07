Nidwalden Nach Hagel in Italien: Franzose fährt fast «blind» durch die Zentralschweiz Auf der Autobahn A2 bei Emmetten hat die Kantonspolizei Nidwalden ein stark beschädigtes Auto aus dem Verkehr gezogen. Der Lenker aus Frankreich wird angezeigt.

Quasi im «Blindflug» ist ein Autofahrer aus Frankreich auf der Autobahn A2 in der Zentralschweiz unterwegs gewesen. Wie wenig er gesehen hat, zeigen Bilder der Kantonspolizei Nidwalden eindrücklich.

Die Frontscheibe wurde bei einem Hagelgewitter in Italien stark beschädigt. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Mit stark beschädigter Frontscheibe fuhr der 53-jährige Franzose von Italien kommend nordwärts.

Die Spuren des Hagelgewitters sind deutlich sichtbar. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Das Auto fiel einem aufmerksamen Lenker auf, welcher am Donnerstag um zirka 15 Uhr die Polizei alarmierte. In der Folge konnte die Kantonspolizei Nidwalden das Auto kontrollieren. Es sei nicht in einem betriebssicheren Zustand gewesen, teilt diese mit. Der 53-jährige Franzose habe angegeben, dass er in Italien in ein starkes Gewitter mit Hagel geraten und nun auf der Rückreise nach Frankreich sei.

Die Polizei verhinderte die Weiterfahrt. Der Franzose musste ein Bussendepot hinterlegen und wird angezeigt. (cgl)