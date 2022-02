Nidwalden Nach Vorwürfen eines GLP-Kandidaten: Das EWN wehrt sich gegen die Kritik Nur gewinnorientiert arbeiten, keine Privatunternehmen unterstützen. Die GLP kritisierte das kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden. Dieses verteidigt sich nun.

Die GLP kritisierte die Solarpolitik im Kanton Nidwalden. Symbolbild: Pius Amrein

Die Grünliberalen Nidwalden hatten an ihrem Anlass vergangenen Samstag ihre Vorstellungen für den Ausbau von Solaranlagen vorgestellt. (wir berichteten). Dabei kritisierte der Landratskandidat Thomas Käslin (Beckenried) das kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) mit einigen Aussagen, die laut dem EWN so nicht stimmen, wie Remo Infanger, Direktor des EWN, auf unsere Nachfrage sagt. So sagte Thomas Käslin beispielsweise, dass das grösste Problem darin liege, dass das EWN nicht nur Verteiler auf der Netzseite sei und als Aufsicht diene. Gleichzeitig berate es und verkaufe beispielsweise auch Solarpanels.

«Das stimmt nicht», wehrt sich nun Remo Infanger. «Das EWN verkauft keine Solarpanels. Es überlässt die Installation und den Verkauf der Panels der Privatwirtschaft.» Weil das EWN keine eigene Installationsabteilung habe, beauftrage es auch für die Installationsarbeiten von eigenen Anlagen Drittfirmen. «Sofern sich der Auftrag eignet, versuchen wir immer einer Nidwaldner Firma den Auftrag zu geben», sagt Remo Infanger weiter. Ergänzend hält er fest, dass das EWN bei Auftragsvergaben im vergangenen Jahr Unternehmen aus Nidwalden mit rund 3,2 Millionen Franken berücksichtigt hat.

Beratung erfolge mit grösstmöglicher Objektivität

Remo Infanger, Direktor der EWN. Bild: Boris Bürgisser

Dass das EWN selbst die Kunden berät, sieht Remo Infanger keineswegs als Nachteil. «Grundsätzlich gehört es zu unseren Aufgaben, Interessierte in allen Energiefragen zu beraten. Ich denke, darin sind wir sehr kompetent.» Die Beratung erfolge jeweils mit der grösstmöglichen Neutralität und Objektivität. «Dazu gehört, dass wir alle Risiken und Chancen eines Vorhabens beleuchten und den Kunden erklären. Wir beurteilen die Vorhaben nicht mit wertenden Aussagen, diese Wertung müssen die Kunden selbst vornehmen. Wir zeigen ihnen aber alle Fakten auf und schlagen je nach Situation auch andere Lösungsansätze vor.» Ausserdem stehe es den Kunden frei, sich von anderer Stelle zusätzlich beraten zu lassen.

Thomas Käslin hatte sich gefragt, ob das Elektrizitätswerk gewinnorientiert arbeite. «Das EWN hat den Auftrag, den Kanton unter anderem wirtschaftlich mit Strom zu versorgen», sagt Remo Infanger. «Kein Unternehmen kann auf längere Sicht überleben, wenn es nicht Gewinn erwirtschaftet.» Der erwirtschaftete Gewinn sei auch deshalb wichtig, um die Herausforderungen der Energiewende zu meistern. «Das geht nur mit grossen Investitionen», so Infanger. «Können diese nicht aus eigener Kraft erfolgen, kann das Ziel der wirtschaftlichen Stromversorgung auch nicht erreicht werden. Ich möchte an dieser Stelle ergänzend festhalten, dass unsere Kunden zu jenen gehören, die schweizweit von den günstigsten Netz- und Energiepreisen profitieren.»

Weiter sagt Remo Infanger, dass es nicht die Aufgabe der Energieversorger sei, direkte Wirtschaftsförderung zu betreiben. «Das EWN leistete im 2020 einen Beitrag von über acht Millionen Franken an die öffentliche Hand. Für das Jahr 2021 wird es ähnlich viel sein.» Die Verwendung dieser Gelder sei dann Sache der öffentlichen Hand. «Würde der Gewinn des EWN zu Gunsten einer einzelnen Branche reduziert, würde sich das für den Kanton Nidwalden und seine Steuerzahler negativ auswirken.»

Ein Beitrag zur Energiewende

Ein weiterer Kritikpunkt der GLP bestand darin, dass das EWN den Ausbau von privaten Fotovoltaikanlagen kaum unterstütze. Dabei geschehe dies sogar sehr stark, entgegnet Remo Infanger. So habe das EWN im Jahr 2021 die Rücklieferung von Solarstrom in sein Netz mit sehr hohen Ansätzen entschädigt. Wie die Auswertung einer Fachgruppe der Schweizerischen Solarenergie Vereinigung für das Jahr 2022 zeigt, ist das EWN gar das Elektrizitätswerk, welches am meisten entschädigt.

«Das EWN engagiert sich seit langer Zeit aktiv für die Stromproduktion aus Fotovoltaikanlagen», sagt Remo Infanger weiter. «So war es das EWN, welches in die damals grösste Fotovoltaikanlage der Zentralschweiz investiert hat und diese bis heute betreibt. Im letzten Jahr hat das EWN drei neue, grosse Anlagen gebaut. Die Gebäudeeigentümer und Mieter profitieren von besonders günstigen Bezugskonditionen für den Strom.» In diesem Jahr soll die erste Anlage, das EWN Sonnen Dach, umgesetzt werden, an dem sich alle Bewohner des Kantons beteiligen können. «Dieses von EWN lancierte Beteiligungsmodell erlaubt es, Dächer in Nidwalden mit einer Fotovoltaikanlage auszurüsten, die sonst nicht gebaut würden», sagt Remo Infanger. «Wir erachten das als echten Beitrag zur Energiewende.»