Nidwalden Nachbar wehrt sich gegen Grenzzaun – und zieht bis vor Bundesgericht Der Gemeinderat Dallenwil erlaubt zwei Anwohnern, auf ihrem Grundstück ein Zaun mit Sichtschutz aufzustellen. Ein Nachbar will diese Pläne durchkreuzen.

Was genau in der Vergangenheit zwischen den Nachbarn vorgefallen ist, geht aus dem aktuellen Bundesgerichtsurteil nicht hervor. Allzu gut aufeinander zu sprechen sind sie jedenfalls nicht. Die Rede ist von einer «offenbar erheblichen Zerstrittenheit der Parteien». Der Dallenwiler Nachbarschaftskonflikt beschäftigt die Justiz bis zur obersten Instanz des Landes. Auslöser des Rechtsstreits sind die Pläne zweier Anwohner, auf ihrem Grundstück einen Grenzzaun mit Sichtschutz zu errichten. Im Juni 2018 erteilte der Gemeinderat die Bewilligung. Der Nachbar von der Parzelle nebenan zog diesen Entscheid weiter, unterlag jedoch in den Hauptpunkten vor den kantonalen Instanzen.

Vor Bundesgericht versucht er, das Projekt mit dem Verweis auf den zu geringen Abstand zur Strasse zu verhindern. Um den Zaun in der geplanten Form realisieren zu können, bedarf es einer Ausnahmebewilligung. Denn statt der gesetzlich vorgeschriebenen viereinhalb Meter beträgt der Abstand zur Strasse nur drei Meter. Unhaltbar, findet der Nachbar. Aus seiner Sicht liegt kein Grund vor, der eine Ausnahme von der Regel rechtfertigen würde. Durch den reduzierten Abstand werde er zudem in seinen Möglichkeiten eingeschränkt, den Vorplatz seines Grundstücks zu gestalten.

Zaun zu Recht bewilligt

Mit seinen Argumenten vermag der Beschwerdeführer das Bundesgericht nicht zu überzeugen. Die beiden Richter und die Richterin teilen die Einschätzung des Nidwaldner Verwaltungsgerichts, wonach die Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands zur Strasse hin – insbesondere aufgrund des angespannten Verhältnisses zwischen den Nachbarn – zu einer offensichtlich unzweckmässigen Lösung führen würde. Die Vorinstanz hatte festgehalten, zentraler Zweck des geplanten Grenzzauns sei ein Sichtschutz gegenüber der Parzelle des Nachbarn, dazu bedürfe es jedoch der Unterschreitung des gesetzlichen Strassenabstands.

Das Bundesgericht sieht die Verkehrssicherheit durch den geplanten Zaun genauso wenig gefährdet wie allfällige künftige Bauprojekte des Beschwerdeführers. Die Bewilligung ist demnach zu Recht erteilt worden.

Das aktuelle Urteil zeigt ausserdem: Dem Anwohner, der sich bis vor Bundesgericht gegen die Pläne der beiden Nachbarn wehrt, war in der Vergangenheit selbst schon ein geringerer Abstand bewilligt worden. Weil allerdings die vorgegebene Distanz zur Strasse beim Bau des überdachten Autoabstellplatzes nicht eingehalten worden war, musste dieser zurückgesetzt werden. Der Beschwerdeführer hält daher das in der Verfassung verankerte Gleichbehandlungsgebot für verletzt. Dieser Vorwurf erweise sich «ohne weiteres als unzutreffend», urteilt die oberste Instanz.

Das Bundesgericht weist auch die weiteren Argumente des Nachbarn zurück – und dessen Beschwerde ab. Somit kann der umstrittene Grenzzaun mit Sichtschutz gebaut werden. Der unterlegene Beschwerdeführer muss nicht nur Gerichtskosten von 3000 Franken bezahlen, sondern auch seinen beiden Nachbarn eine Entschädigung für das bundesgerichtliche Verfahren in gleicher Höhe überweisen.

Bundesgerichtsurteil 1C_119/2020 vom 9. Juni 2021