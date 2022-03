Nidwalden Das sind die Gewinner der kantonalen Kulturförderpreise Nicht nur der Johann-Melchior-Wyrsch-Preis wird dieses Jahr wieder verliehen, auch die Kulturkommission kürt in diesem Jahr drei Personengruppen.

Der Johann-Melchior-Wyrsch-Preis der Schindler-Kulturstiftung geht in diesem Jahr an Melk Imboden, wie die Nidwaldner Bildungsdirektion in einer Medienmitteilung schreibt. Der Preis wird seit 1974 für das Lebenswerk eines Nidwaldner Kulturschaffenden in unregelmässigen Abständen verliehen und ist mit 10'000 Franken dotiert.

Melk Imboden, Preisträger des Johann-Melchior-Wyrsch-Preises 2022. Bild: PD

Der diesjährige Preisträger Melk Imboden sei ein international bekannter Grafiker, Fotograf und Künstler. Darüber hinaus sei er weltweit als Dozent, Gastreferent und Jurymitglied tätig.

Die kantonalen Preise sind neu mit je 5000 Franken dotiert

Zum Johann-Melchior-Wyrsch-Preis kommt dieses Jahr auch der Kulturförderpreis der Kulturkommission des Kantons Nidwalden hinzu, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Preisträger erhalten jeweils 5000 Franken. Stefan Zollinger, Vorsteher Amt für Kultur, hält fest: «Damit wollen wir die Arbeit von aktiven Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen honorieren, die sich für das kulturelle Leben in Nidwalden engagieren.»

2022 werden mit dem Kulturverein Ermitage in Beckenried, dem Theaterwärch Stans und dem Musikerduo Rene Burrell und Sarah Bowman drei Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet. Die kantonalen Kulturförderpreise werden in Zukunft ebenfalls in unregelmässigen Abständen vergeben.

Der Kulturverein Ermitage Beckenried betreibt das Kulturzentrum. Bild: PD

Diese Gründe haben zur Ehrung geführt

Der Kulturverein Ermitage Beckenried betreibt das gleichnamige Kulturzentrum in der ehemaligen Villa von Isabelle Kaiser. Der Verein setzt ein vielfältiges Programm mit Konzerten, Ausstellungen, Vorträgen und Veranstaltungen aus allen Kultursparten um. Dadurch ist der Verein ein wichtiger Träger für das kulturelle Leben in Beckenried, aber auch für den ganzen Kanton. Die Kulturkommission würdigt den ehrenamtlichen und professionellen Einsatz des Vorstands und der Vereinsmitglieder.

Regelmässig inszeniert das Theaterwärch Stans Theaterstücke, die dann im ganzen Kanton gezeigt werden. Bild: PD

Das Theaterwärch Stans realisiert und produziert seit einigen Jahren regelmässig Theaterstücke, die mit mobilen Kulissen in verschiedenen Restaurants der Region aufgeführt werden. Diese Produktionen haben sich als neue und innovative Form in der Laientheaterszene des Kantons etabliert. Die Kulturkommission würdigt den Mut und das Engagement für ein lebendiges Laientheater. Besonders unterstützen möchte die Kommission den Einsatz, diese Art von Theater in Nidwalden neben den grossen etablierten Laienbühnen neu zu denken und weiterzutragen.

Sarah Bowman und Rene Burrell engagieren sich im Chäslager. Bild: PD / Markus Frömml

Rene Burrell und Sarah Bowman sind als Musiker unter Famous Oktober bekannt, engagieren sich aber auch seit einigen Jahren stark im Chäslager und betrieben früher die «Pillow Song Loft» in Stans. Das Anliegen ihrer Konzerte ist es, einen Schwerpunkt auf Authentizität und Verbundenheit in einer wohlwollenden Umgebung zu setzen, unabhängig von musikalischen Stilrichtungen. Die Kulturkommission würdigt ihren Einsatz für ein vielfältiges Musikleben in Nidwalden in diversen Musiksparten, besonders auch im Bereich der Singer-Songwriter-Szene. (zgc)