Nidwalden Neue Kirchenverfassung für die Reformierten: Initianten des Gegenvorschlags fühlen sich unfair behandelt Am Montag entscheiden die Nidwaldner Reformierten darüber, welche neue Verfassung sie ihrer Kirche geben möchten. Dabei geht es auch um die Abschaffung der Pfarrer-Volkswahl.

Sollen die Pfarrpersonen weiterhin von der Kirchgemeindeversammlung gewählt werden? Oder soll künftig der Kirchenrat bestimmen, wer Pfarrerin oder Pfarrer wird? Über diese Frage entscheiden die Mitglieder der Reformierten Landeskirche Nidwaldens in wenigen Tagen an ihrer Versammlung. Zu befinden haben sie nämlich über eine Revision der Kirchenverfassung, welche die Abschaffung der Pfarrer-Volkswahl vorsieht. Die geplante Änderung sorgte bereits an vorangehenden Versammlungen für Diskussionen.

Die reformierte Kirche in Buochs. Bild: Ruedi Wechsler, (Buochs 26. November 2019)

Erarbeitet hat die vorgeschlagene Reform der siebenköpfige Kirchenrat. Das Ziel sei es dabei unter anderem, die «vielfach unklaren und schwerfälligen Entscheidungswege zwischen den Organen der Kirchgemeinde, insbesondere zwischen dem Kirchenrat als kantonaler Exekutivbehörde und den Kirchenpflegen der drei Gemeindekreise, zu vereinfachen», wie es in einer Infobroschüre zur Versammlung heisst. Daher soll mit der Revision zum Beispiel die Geschäftsstelle gestärkt und der Kirchenrat auf fünf Mitglieder verkleinert werden.

Broschüre erwecke falschen Eindruck

Zwei Kritiker dieser Reformpläne sind der ehemalige Buochser Pfarrer Fritz Gloor und der ehemalige Kirchpflegepräsident Niels Fischer. Sie haben zusammen einen Gegenvorschlag zur geplanten Revision des Kirchenrats erarbeitet. Mit ihrer Version würde die Volkswahl der Pfarrpersonen beibehalten. Ausserdem würden damit sämtliche Pfarrpersonen im Kirchenrat vertreten sein, allerdings nur mit beratender Stimme und ohne Stimmrecht.

Der ehemalige Pfarrer Fritz Gloor. Bild: Romano Cuonz

Der Gegenvorschlag wird auch in der Infobroschüre zur anstehenden Versammlung präsentiert. In welcher Form das teilweise geschieht, darüber sind Gloor und Fischer allerdings nicht erfreut. Denn in einer Gegenüberstellung werden darin einzelne Aspekte der beiden Vorschläge miteinander verglichen.

Beim Punkt «Weg zur Lösungsfindung» heisst es zum Revisionsvorschlag des Kirchenrats: «Gemeinsame Erarbeitung durch Pfarrpersonen, Kirchenpflegen, Mitarbeitende und Freiwillige. Mehrjähriger Entwicklungs- und Reformprozess unter stetiger Berücksichtigung von neuen Erkenntnissen.» Beim Gegenvorschlag heisst es dazu: «Erarbeitung durch zwei Aktivbürger ohne Einbezug von Pfarrpersonen, Mitarbeitenden, Freiwilligen und Behörden. Erarbeitung in wenigen Wochen.» Ausserdem listet die Gegenüberstellung beim Gegenvorschlag viele offene Punkte auf, die erst noch geklärt werden müssten.

Der ehemalige Kirchpflegepräsident Niels Fischer. Bild: NZ

Für Gloor und Fischer sei dies «nicht nur unsachlich, sondern auch unfair», wie sie in einem offenen Brief an den Kirchenrat schreiben. Es entstehe der Eindruck, beim Gegenvorschlag handle es sich um einen «von zwei unbeteiligten Einzelkämpfern hastig hingeschluderten Pfusch». Sie beide hätten sich jedoch von Anfang an intensiv mit dem Reformprozess auseinandergesetzt – «der eine als früherer Kirchenpflegepräsident und Kirchenrat, der andere als ehemaliger Pfarrer, der aufgrund seiner langjährigen gesamtkirchlichen Tätigkeit mit Fragen des Kirchenrechts vertraut ist», wie es im offenen Brief weiter heisst.

Behauptung sei «schlicht falsch»

Weiter beanstanden die beiden, der Kirchenrat würde auch anderweitig Stimmung gegen ihren Vorschlag machen. «Die Behauptung, dass der Totalrevisionsentwurf des Kirchenrates nur schon deshalb angenommen werden müsse, weil ohne gleichzeitiges Inkrafttreten einer neuen Kirchenordnung ein rechtliches Vakuum mit allerlei Unsicherheiten und Unklarheiten entstehen würde, ist schlicht falsch», schreiben sie weiter. Die Kirchenordnung müsse nämlich nicht umgehend an die neue Verfassung angepasst werden, argumentieren Gloor und Fischer. Bis es eine neue gäbe, würde noch die alte gelten.

Kirchenratspräsident Wolfgang Gaede. Bild: Richard Greuter

«Wir haben keinen Grund, Stimmung gegen den Gegenvorschlag zu machen. Das nützt uns ja letztlich auch nichts», sagt Kirchenratspräsident Wolfgang Gaede auf Anfrage. Man habe die Gegenüberstellung gewählt, um den Stimmberechtigten etwas Übersichtlichkeit zu bieten. Und dabei habe man auch aufzeigen wollen, dass sich der Kirchenrat bereits länger mit der Revision befasst.

Dass ohne gleichzeitigen Erlass einer neuen Kirchenordnung ein gewisses «Vakuum an Regelungen» entstehen würde, daran hält Gaede fest. «Fürs operative Arbeiten wäre das etwas schwierig, wenn die Verfassung nicht mit der Ordnung übereinstimmt.» Der Kirchenrat wolle aber auch deshalb beides auf einmal verabschieden, damit die Stimmberechtigten in der neuen Ordnung gleich sehen, was die neue Verfassung konkret für Auswirkungen hat. «Bei der anderen Version wüsste man dann nicht, wie die Ausgestaltung später sein wird.»

Wofür sich die stimmberechtigten Reformierten letztlich entscheiden, zeigt sich am Montagabend. Gaede hofft auf überdurchschnittlich viele Teilnehmende, dass der getroffene Entscheid möglichst breit abgestützt ist.