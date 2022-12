Nidwalden Neue Kollegi-Sporthalle soll am alten Standort gebaut werden Der Regierungsrat beantragt dem Parlament einen Planungskredit von fast 1,6 Millionen Franken. Die Variante «Im Berg» ist vom Tisch – wegen des Ortsbildschutzes.

Die beiden Turnhallen der kantonalen Mittelschule in Stans seien stark sanierungsbedürftig, schreibt der Kanton Nidwalden in einer Medienmitteilung. Investitionen in die alten Gebäude erachtet der Regierungsrat als nicht zukunftsgerichtet. Stattdessen seien für die Realisierung einer neuen Dreifachsporthalle vor zwei Jahren im Rahmen einer Machbarkeitsstudie fünf Projektvarianten an drei Standorten auf dem Areal geprüft worden.

Der Regierungsrat leitete daraus zwei Favoriten ab und liess diese zur Entscheidungsfindung näher abklären: die Variante «Ersatz» an gleicher Lage wie die bestehenden Sporthallen sowie die Variante «Im Berg» im Hangsockel unter dem Vorplatz des Kollegiums. Dazu wurden Fragestellungen hinsichtlich des Ortsbild- und Umgebungsschutzes, der Erschliessung und der Naturgefahren geklärt.

Sollen durch einen Neubau ersetzt werden: die Turnhallen des Kollegis. Bild: Matthias Piazza (Stans, 10. Juni 2022)

Das Kollegium liegt im Geltungsbereich des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz und wird von einer Wegverbindung tangiert, die ihrerseits Bestandteil des Bundesinventars der national historischen Verkehrswege ist. Die kantonale Kommission für Denkmalpflege habe befunden, dass mit der Berg-Variante das Dorfbild zu sehr beeinträchtigt würde, sagt Bildungsdirektor Res Schmid auf Anfrage. Zusätzlich habe man mit der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) und der Eidgenössischen Kommission für Denkmalschutz (EKD) Begehungen gemacht. Das Gutachten der beiden Kommissionen, das einige Monate später eingetroffen sei, habe klar festgehalten, dass der Eingriff zu massiv sei, so der Bildungsdirektor. Und das, obschon von der Sporthalle im Berg kaum etwas zu sehen gewesen wäre. «Wir hatten auch geplant, den betroffenen Wegabschnitt wieder herzustellen. Und die dazugehörige Mauer wollten wir abbauen und mit dem gleichen Material wieder aufbauen. So wie wir das ähnlich auch beim Stanser Kloster gemacht haben», sagt Schmid.

Risiko einer Zeitverzögerung vermeiden

Die Bildungs- und die Baudirektion hätten dann entschieden, auf die von der Regierung zunächst favorisierten Variante «Im Berg» zu verzichten und auf einen Neubau am bestehenden Ort zu setzen. Eine grosse Rolle habe bei diesem Entscheid der Faktor Zeit gespielt. Schmid hält fest:

«Die Erfahrung zeigt, dass das Bundesgericht in solchen Fällen oft den Argumenten des Heimat- und Denkmalschutzes folgt.»

Das Risiko einer Zeitverzögerung bei allfälligen Einsprachen gegen das Projekt habe man nicht eingehen wollen.

Eine umfassende Analyse der Erschliessungs- und Parkierungsmöglichkeiten auf dem Areal der Mittelschule zeigt auf, dass die Ist-Situation grundsätzlich erhalten werden soll, so die Mitteilung weiter. Es seien zehn verschiedene Erschliessungsvarianten geprüft worden, sagt Res Schmid. Die Erschliessung habe weiterhin über die Mürgstrasse zu erfolgen und die heutige Parksituation auf dem Vorplatz des Kollegiums soll beibehalten werden, schreibt die Regierung. Es sei nicht davon auszugehen, dass der Neubau mit Ausnahme der Bauphase zusätzlichen Verkehr verursachen werde. Zur Entlastung der Mürgstrasse sollen Massnahmen wie die Einrichtung eines Parkleitsystems oder ein Fahrverbot für Unberechtigte vorgesehen werden. Zu Gunsten des Potenzials einer Schulraumerweiterung auf dem Dach der neuen Dreifachsporthalle soll auf die Erstellung einer Einstellhalle, die dadurch zu tief zu liegen käme, verzichtet werden.

Stämpbach wird revitalisiert

Weiter müsse der Stämpbach, der heute unter der einen Turnhalle durchgeführt werde, im Rahmen des Neubaus offengelegt beziehungsweise revitalisiert werden. Die Abklärungen dazu hätten ergeben, dass die Um- und Offenlegung weder technisch noch finanziell grössere Risiken in sich berge. «Die genaue Linienführung des Baches steht indes noch nicht fest», hält Schmid fest.

Auf Basis der Machbarkeitsstudie sowie den zusätzlichen Abklärungen und eingeholten Gutachten beantragt der Regierungsrat dem Landrat einen Planungskredit in der Höhe von 1,58 Millionen Franken. Der Landrat behandelt die Vorlage laut der Mitteilung voraussichtlich an einer seiner Sitzungen im kommenden Herbst. Das Bauprojekt soll dem Landrat im Herbst 2024 und dem Stimmvolk im Sommer 2025 vorgelegt werden. Die Realisierungskosten sind mit 17 bis 20 Millionen Franken veranschlagt. Könne der Zeitplan eingehalten werden, sei eine Inbetriebnahme der neuen Sporthalle frühestens auf den Winter 2027/28 denkbar.