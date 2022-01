Nidwalden Neue NKB-Filiale in der Nähseydi öffnet die Türen Die Nidwaldner Kantonalbank hat die Geschäftsstellen von Buochs und Ennetbürgen zusammengelegt. Die Filiale wartet mit einer Neuerung auf.

Nicole Lüthy, Leiterin Private Kunden bei der NKB, und Geschäftsstellenleiter Armin Odermatt im Schalterraum der neuen Filiale. Bild: Urs Hanhart (Buochs, 4. Januar 2022)

Am Dienstag ist die neue Geschäftsstelle Buochs/Ennetbürgen der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) eröffnet worden. Sie ist Teil des neu gebauten Einkaufszentrums in der Nähseydi in der Mitte der beiden Gemeinden.

Blick in ein Sitzungszimmer für die Kundenberatung. Bild: Urs Hanhart (Buochs, 4. Januar 2022)

Die Kundinnen und Kunden treffen auf helle, moderne Räume mit einem Schalter für direkte Kundenkontakte. Die Selbstbedienungszone ist täglich rund um die Uhr zugänglich und wartet neben Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten an Bancomaten auch mit einem Wechselautomaten für Münzrollen auf. «Gerade für Geschäfte ist das ein grosser Vorteil, wenn sie auch am Samstag Wechselgeld beziehen können», sagt Armin Odermatt, neu ernannter Leiter der Geschäftsstelle. Die ersten Rückmeldungen auf die Selbstbedienungszone, die seit zwei Wochen in Betrieb steht, seien positiv, sagt Odermatt. Neu für die NKB ist eine 24-Stunden-Schrankfachzone, in der die Kunden jederzeit voll automatisiert auf ihre Wertsachen zugreifen können. «In der neuen Geschäftsstelle haben wir dank mehrerer Sitzungszimmer sehr gute Möglichkeiten für die Beratung der Kunden», hält Nicole Lüthy, Leiterin private Kunden und Mitglied der NKB-Geschäftsleitung, fest. «Wir mussten aufgrund der Verzögerungen bis zum Bau des neuen Einkaufszentrums lange auf die neuen Räumlichkeiten warten.» Ursprünglich sei die Eröffnung auf Herbst 2014 vorgesehen gewesen.

Armin Odermatt an einem der neuen Automaten. Bild: Urs Hanhart (Buochs, 4. Januar 2022)

Claudio Schneeberger, der bisherige Leiter der Geschäftsstellen Buochs und Ennetbürgen, hat sich laut der NKB entschieden, die Leitungsfunktion abzugeben. Er bleibt weiterhin als Senior Berater in der neuen Geschäftsstelle tätig.

Die Geschäftsstelle in der Nähseydi ersetzt die beiden Geschäftsstellen in den Dorfzentren von Buochs und Ennetbürgen. An den bisherigen Standorten betreibt die NKB weiterhin je einen Bancomaten. «Das war uns sehr wichtig», sagte Nicole Lüthy. «Wir sind froh, jetzt alle hier zu sein», betont sie weiter. In den bisherigen Geschäftsstellen seien die Platzverhältnisse zuweilen etwas eng gewesen, gerade für Beratungen, und das Team sei räumlich getrennt gewesen.

Die Räumlichkeiten in Ennetbürgen hat die NKB bereits verkauft. «In Buochs planen wir, die Räumlichkeiten an ein Gewerbe zu vermieten», so Lüthy.

Geschäftsstellenleiter Armin Odermatt demonstriert die automatische Schrankfachanlage. Bild: Urs Hanhart (Buochs, 4. Januar 2022)

Weil das geplante Eröffnungsfest wegen der Covid-Bestimmungen nicht durchgeführt werden kann, erhalten die Besucherinnen und Besucher in der Eröffnungswoche bis am Freitag ein Willkommensgeschenk.