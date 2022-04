Stans Neues Angebot im Einkaufscenter Länderpark: Drogerie Müller zieht ein Im Herbst 2022 wird der deutsche Drogeriemarkt Müller im Einkaufscenter Länderpark Stans eine Filiale eröffnen.

Die neue Müller-Filiale entsteht auf der ehemaligen Kofler-Fläche, gegenüber den Migros-Kassen auf der mittleren Verkaufsebene. Wie es in einer Mitteilung heisst, finden Kundinnen und Kunden ab Herbst 2022 ein ausgewähltes Sortiment aus den Bereichen Drogerie, Gesundheit, Parfümerie, Multimedia, Papeterie, Strümpfe und Handarbeitsartikeln zu attraktiven Preisen.

«Für den Länderpark Stans ist Müller eine passende Ergänzung zum bestehenden Angebot. Da Müller in den Kantonen Uri, Nid- und Obwalden nicht präsent ist, sind wir überzeugt, dass er auch viele neue Besucher in den Länderpark bringt», erklärt Thomas Külling, Leiter Centermanagement bei der Migros Luzern. Aktuell sind auf der betroffenen Verkaufsfläche temporäre Pop-up-Stores von Oil & Vinegar, World of Jeans Outlet und Tom Tailor präsent. Diese werden bis Ende Mai 2022 bestehen bleiben. (pd/inf)