Nidwalden Nidwalden eröffnet für die zweite Auffrischimpfung ein neues Impfzentrum Für die vom Bund empfohlene zweite Auffrischimpfung geht in Nidwalden ab 10. Oktober wieder ein Impfzentrum in Betrieb. Neu befindet sich dieses im Zentrum für Bevölkerungsschutz in Oberdorf.

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre sowie vermehrt enger Kontakte in Innenräumen bei kalten Wetterbedingungen wird ab Herbst wieder eine Zunahme von Covid-Erkrankungen erwartet, wie das Nidwaldner Gesundheitsamt in einer Medienmitteilung festhält. Gemäss aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen biete eine Impfung auch bei der zurzeit vorherrschenden Virusvariante weiterhin einen guten Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.

Das Nidwaldner Gesundheitsamt verweist in der Medienmitteilung auf die Eidgenössische Kommission für Impffragen und das Bundesamt für Gesundheit. Diese empfehlen in diesem Herbst eine zweite Auffrischimpfung für alle über 65 Jahren, für Personen ab 16 Jahren, die aufgrund einer Vorerkrankung oder einer Schwangerschaft ein erhöhtes individuelles Erkrankungsrisiko aufweisen, sowie für Personen, die in der Akut- und Langzeitbetreuung tätig sind oder beruflich oder privat besonders gefährdete Personen betreuen. «Hauptziel ist es, diese Bevölkerungsgruppen vor Komplikationen einer Erkrankung zu schützen und dadurch auch die Belastung des Gesundheitswesens zu verringern», schreibt das Gesundheitsamt Nidwalden. Die restliche Bevölkerung ab 16 Jahren kann ebenfalls eine zweite Auffrischimpfung erhalten. Impfungen sollen frühestens vier Monate nach der letzten Impfung oder einer Genesung erfolgen. Bei bereits geimpften Fünf- bis 15-Jährigen sei zum aktuellen Zeitpunkt keine weitere Impfung erforderlich.

Nicht mehr im alten Zeughaus

Im Kanton Nidwalden können Personen ab Montag, 10. Oktober, entweder in Arztpraxen, in Apotheken oder im kantonalen Impfzentrum eine zweite Auffrischimpfung kostenlos empfangen. Das Impfzentrum befindet sich neu im Zentrum für Bevölkerungsschutz an der Aawasserstrasse 12 in Oberdorf. Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung. Am früheren Standort im alten Zeughaus in Oberdorf ist eine Kollektivunterkunft für Schutzsuchende aus der Ukraine geplant, weshalb das Gebäude für die Impfaktion nicht mehr zur Verfügung steht, wie es in der Mitteilung heisst.

Der Standort befindet sich neu im Zentrum für Bevölkerungsschutz an der Aawasserstrasse 12 in Oberdorf. Parkplätze stehen vor und hinter dem Gebäude zur Verfügung. Bild: PD

Das Impfzentrum wird in einer ersten Phase an mehreren Tagen die Woche geöffnet sein und auf Schwankungen bei der Nachfrage flexibel reagieren. Für eine Auffrischimpfung im Zentrum für Bevölkerungsschutz ist eine vorgängige Online-Anmeldung unter www.impf-check.ch zwingend. Das Anmelde-Portal wird im Verlauf der nächsten Woche aktualisiert. Unter www.nw.ch/coronaimpfung erhalten impfwillige Personen weitere Informationen.

Zum Impftermin selbst müssen ein Personenausweis (ID), die Krankenkassenkarte, die Bestätigung bisheriger Covid19-Impfungen und auf Wunsch das Impfbüchlein mitgebracht werden. «Im Impfzentrum werden ausschliesslich Auffrischimpfungen angeboten», hält das Gesundheitsamt Nidwalden weiter fest. «Wer eine Erst- oder Zweitimpfung erhalten möchte, kann sich an Apotheken oder Arztpraxen wenden.» Die kantonale Corona-Helpline ist bei Fragen oder für Auskünfte weiterhin von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter 041 618 43 34 erreichbar. (pd/eca)