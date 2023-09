Nidwalden Noch immer keine Spur von Remigi Zumbühl: Polizei entscheidet am Montag über weiteres Vorgehen Seit Montag wurden der Polizei keine Sichtungen des Landrats mehr gemeldet. Die aktive Suche könnte am nächsten Montag eingestellt werden.

Der vermisste Remigi Zumbühl. Bild: Kapo Nidwalden

Seit rund einer Woche läuft die Suche nach dem Wolfenschiesser Landrat Remigi Zumbühl. Am Montagmittag soll ein Mitarbeitender der Mondholz-Sägerei in Wolfenschiessen Zumbühl begegnet sein. Um landesweit auf den Vermissten aufmerksam zu machen, schaltete die Kantonspolizei Nidwalden am Dienstagabend im Schweizer Fernsehen kurz vor der Tagesschau eine Vermisstmeldung. «Wir erhielten zwar wertvolle Tipps und Ratschläge – Sichtungen wurden aber keine weiteren gemeldet», sagt Marco Niederberger, Chef der Verkehrs- und Sicherheitspolizei Nidwalden, auf Anfrage. Die Suche sei auch deshalb schwierig, weil man nichts ausschliessen könne. Auch nicht, dass sich der Landrat weiterhin fortbewege, so Niederberger weiter.

Ein Vorteil sei, dass der Fall in der Region so bekannt sei, dass wohl die meisten Zumbühl mittlerweile erkennen würden. Auch die Jäger, die seit dem 1. September in Nidwalden wieder unterwegs seien, würden ihre Augen offen halten. Die Polizei selbst hat beschlossen, über das Wochenende noch einmal aktiv mit Patrouillen nach dem Vermissten zu suchen. Falls dies nicht zum erhofften Erfolg führe, werde am Montag über das weitere Vorgehen entschieden. (mka)