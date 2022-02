Nidwalden Nur noch Oberdorf und Stansstad behalten vorderhand ihre Schulgemeinde Auch Emmetten und Wolfenschiessen verabschieden sich von der Schulgemeinde. Einen direkten Einfluss auf die zwei verbleibenden Schulgemeinden hat dies nicht, heisst es.

Das Schulhaus in Stansstad. Bild: Nidwaldner Zeitung (5. November 2019)

Ab nächstem Jahr gibt's in Nidwalden zwei Schulgemeinden weniger. Deutlich sprachen sich am Sonntag die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden für die Einheitsgemeinde aus. In Emmetten betrug der Ja-Stimmen-Anteil 83,3 Prozent, in Wolfenschiessen 79,8 Prozent.

Damit kennen nur noch Stansstad und Oberdorf eine Schulgemeinde. Auch dort gab's allerdings Anläufe für die Schaffung einer Einheitsgemeinde, wonach das Schulwesen in die politische Gemeinde integriert und dem Gemeinderat politisch unterstellt wird.

Doch nachdem die Stansstaderinnen und Stansstader dem Gemeinde- und Schulrat den Auftrag zur Ausarbeitung einer gemeinsamen Gemeindeordnung erteilt hatten, lehnten sie die Fusion im September 2013 schliesslich ab. Im Gegensatz zum Gemeinderat hatte sich im Vorfeld der Schulrat gegen die Fusion ausgesprochen. Eine Einheitsgemeinde wäre die zweitbeste Lösung, hatte die damalige Schulpräsidentin gesagt.

«Wir haben im Moment keinen Leidensdruck, um uns vom gut funktionierenden System zu verabschieden», sagt die Stansstader Schulpräsidentin Ursula König. «Im Gegensatz zu Emmetten und Wolfenschiessen hatten wir bis jetzt keine Probleme, die sieben Sitze im Schulrat zu besetzen». Selbstverständlich sei man offen für alle zukünftigen Wege. «Wir würden uns einer Zusammenlegung mit der politischen Gemeinde nicht verschliessen, sollte die Zeit dafür reif sein». Von der Bevölkerung habe sie bisher noch keine Signale in diese Richtung wahrgenommen.

«Wir stehen einer Fusion offen gegenüber, aber dazu braucht es auch das Bekenntnis des Schulrates», sagt dazu Gemeindepräsident Beat Plüss.

Das Schulhaus in Oberdorf. Bild: Nidwaldner Zeitung (1. April 2008)

Die Oberdorfer Bevölkerung verwarf im Juni 2016 mit einer denkbar knappen Mehrheit von 50,42 Prozent den Antrag der FDP Oberdorf, den Entwurf für eine neue Gemeindeordnung zu erarbeiten. Es war der zweite Anlauf. Im November 2013 lehnten die Oberdorferinnen und Oberdorfer an der Gemeindeversammlung ein entsprechendes Begehren der CVP ab.

«Der Gemeinderat ist für eine Zusammenlegung nach wie vor offen», sagt Gemeindepräsidentin Judith Odermatt. «Die Erfahrung zeigt auf, dass dieser Prozess gemeinsam von den beiden Gremien angestossen werden muss, damit es von der breiten Bevölkerung mitgetragen wird.» In Oberdorf seien diesbezüglich bereits Gespräche geführt worden, demzufolge geht sie davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Schulgemeinde auch in Oberdorf Geschichte sei.

«Ein gewisser Druck entsteht schon. Obwohl wir als Schulrat nach wie vor nicht wirklich einen Gewinn für die Schule bei einer Zusammenlegung sehen, würden keinen Widerstand leisten, sollte die Zeit für eine Zusammenlegung reif sein», sagt Schulpräsidentin Silvia Daucourt.

Ennetmoos war die erste Gemeinde

Ennetmoos war 2010 die erste Nidwaldner Gemeinde, die die Schulgemeinde abschaffte. 65 Prozent betrug der Ja-Stimmen-Anteil. Im Vorfeld hatte sich der Schulrat dagegen ausgesprochen. Er hatte unter anderem Bedenken, dass das Schulwesen an Bedeutung verliert. Der Gemeinderat hatte sich für den Zusammenschluss ausgesprochen.

Im September selben Jahres beschlossen die Stanserinnen und Stanser mit 58 Prozent ebenfalls, das Schulwesen in die politische Gemeinde zu integrieren. Am 1. August 2012 war die Schulgemeinde 135 Jahre nach ihrer Gründung Geschichte. Im selben Jahr wechselte auch Hergiswil auf die Einheitsgemeinde. Ein Jahr später folgten Ennetbürgen und Beckenried, im Jahr 2014 Dallenwil und Buochs.