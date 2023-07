Nidwalden Oscar J. Schwenk ist verstorben Der frühere Verwaltungsratspräsident der Pilatus Flugzeugwerke, Oscar J. Schwenk, ist am Samstag überraschend gestorben.

Oscar J. Schwenk auf dem Flugplatz Buochs vor den vier Flugzeugen, die unter seiner Leitung entstanden sind (von links): PC-12, PC-7, PC-21 und PC-24. Bild: zvg

Oscar J. Schwenk (Jahrgang 1944) sei am Samstag friedlich eingeschlafen. Diese Information haben am Montagmorgen die Mitarbeitenden der Pilatus Flugzeugwerke in Stans erhalten. Der Todesfall ist offenbar völlig überraschend geschehen. Oscar J. Schwenk war bei guter Gesundheit. Tagsüber sei er noch am Heuen gewesen, heisse es in der Mitteilung an die Mitarbeitenden.

Von 1994 bis 2021 war Schwenk Geschäftsführer respektive Verwaltungsratspräsident der Pilatus Flugzeugwerke. Der langjährige Erfolg des Unternehmens beruht massgeblich auf seinem Wirken. Daneben war er Inhaber und Verwaltungsratspräsident der Mineralquelle Bad Knutwil AG.

14 Bilder 14 Bilder Oscar J. Schwenk am 21. April 2021. Ein Tag später wird er kommunizieren, dass er bei der nächsten Generalversammlung nicht mehr als Verwaltungsratspräsident antritt. Bild: Dominik Wunderli

folgt mehr.