Nidwalden passt Prämienverbilligung für Kinder an

Nirgends sinken die Krankenkassenprämien so stark wie in Luzern – Nidwalden mit Erhöhung um 1,3 Prozent

So etwas gab es wohl noch nie: In drei von sechs Zentralschweizer Kantonen sinken die Krankenkassenprämien im Jahr 2020. In Luzern sogar im schweizweiten Vergleich am stärksten – um 1,5 Prozent.