Nidwalden Pat Burgener und Valentino Vivace: Kultstätte Rotzloch wird wiederbelebt Kultur erleben und Freunde zusammenbringen steht für die Organisation der Muisiglanzgmeind an oberster Stelle. Angetrieben von tollen Erinnerungen des Kult-Openairs soll es im Juli wieder einen Grund zum Feiern geben.

Pat Burgener singt und spielt in Nidwalden. Bild PD

Mit dem Sommerprojekt Niederderfli beim Getränkemarkt Lussi in Stans hatten die Organisatoren 2021 bereits Mut bewiesen. Der Aufwand wurde weit über die Ortsgrenzen hinaus geschätzt und über Monate hinweg war die Pop-Up-Bar in Stans Dreh- und Angelpunkt der Kultur- und Ausgehszene.

Die Kombination aus Musik unter freiem Himmel und einem einladenden Gastrokonzept legt nun im Rotzloch an. Mit dem Sommerprojekt 2023 taucht eine legendäre Nidwaldner Kultstätte wieder auf. Einst Treffpunkt der Zentralschweizer Tanz- und Partyszene steht die Bar im Rotzloch seit Jahren leer. Dank der grossartigen Unterstützung der Besitzerin – der Steinag Rozloch AG – wird im Dancing diesen Sommer genau da wieder das Tanzbein geschwungen.

An zwei Wochenenden, jeweils von Freitag bis Samstag, 21. und 22. sowie 28. und 29. Juli 2023 finden vier Veranstaltungen mit Live-Musik, DJ-Tunes und Afterpartys für Nachtschwärmer statt.

Italo-Disco und Sommer-Vibes

Den Auftakt zum fulminanten Start der Veranstaltungsreihe in Stansstad macht am Freitag, 21. Juli, die Tessiner Italo-Disco-Sensation Valentino Vivace. Am Samstag, 22. Juli ist die Singer-Songwriter-Szene mit Argyle, Lisa Oribasi und Pat Burgener zu Gast. auf die gedeckte Bühne im Rotzloch. Am zweiten Wochenende kommt The Voice of Switzerland Finalteilnehmer Shem Thomas nach Nidwalden. Unterstützung erhält er von der Luzernerin Chiara Castelli.

Der Daydance vom Samstag, 29. Juli ist mit rund 900 Gästen bereits ausverkauft. Für die drei weiteren Event sind noch Tickets unter www.muisiglanzgmeind.ch online erhältlich.