Nidwalden Peter Truttmann kandidiert für den Regierungsrat Der 56-Jährige steigt für die GLP Nidwalden in das Rennen um einen Regierungsratssitz. Seine Nomination wurde am Donnerstag beschlossen.

Peter Truttmann. Bild: PD

Die Grünliberale Partei Nidwalden hat Peter Truttmann an ihrer Generalversammlung am Donnerstag, 20. Januar, zum offiziellen Kandidaten für die Regierungsrats-Wahlen am 13. März nominiert, wie die Partei mitteilt.

Sechs Jahre lang, von 2014 bis 2020, war der 56-Jährige Gemeindepräsident von Ennetbürgen und leitete schon vorher als Gemeinderat verschiedene Kommissionen – damals als Mitglied der CVP. «Selbstverständlich lebe ich die Werte der Mitte immer noch», sagt Peter Truttmann in der Mitteilung, «aber die Welt entwickelt sich weiter. Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel und eine intakte Umwelt sind in den letzten Jahren immer dringlicher geworden. Und diese Anliegen sind heute richtigerweise auch eng mit wirtschaftlichem Gedankengut verknüpft. Deshalb habe ich mich den Grünliberalen angeschlossen.»

Nach seiner Lehre zum Käser/Molker und einem Ingenieur-Studium übernahm der 56-Jährige bei Emmi verschiedene Führungspositionen. Er erhielt einen Executive MBA und waltete danach als Geschäftsleiter verschiedener sozialer Institutionen. Truttmann ist verheiratet und hat zwei Söhne. Die Familie wohnt in Ennetbürgen, wo er aufgewachsen ist. (sok)