Nidwalden Postpartale Depression: Wenn die Freude nach der Geburt ausbleibt Am Donnerstag trafen sich rund 70 Fachleute des Netzwerks Frühe Kindheit in Nidwalden. Sie richteten ihren Blick auf die manchmal schwierige Zeit um Schwangerschaft und nach der Geburt.

In einzelnen Gruppen erarbeiteten die Fachleute ein Fallbeispiel zur Postpartalen Depression. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 12. Mai 2022)

Strahlende Babyaugen, glückliche Elterngesichter, so wird das Babyglück in der Gesellschaft glorifiziert. Die Realität sieht oft anders aus: Ein Baby stellt das Leben seiner Eltern komplett auf den Kopf. «Diese Anfangsphase kann von Herausforderung bis Überforderung geprägt sein», weiss auch die Nidwaldner Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger aus eigener Erfahrung. Am Netzwerktreffen Frühe Kindheit am Donnerstag in Stans, das die postpartale Depression im Fokus hatte, gab sie persönliche Erfahrungen preis.

Sie erzählte offen vor rund 70 Fachleuten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, wie die Geburt ihres ersten Kindes vor 20 Jahren ihr gesamtes Leben verändert habe und dass ihr manchmal im Mutterschaftsurlaub die Decke auf den Kopf gefallen sei. Vier Jahre später habe sie nach der Geburt ihrer Zwillinge unter grosser Belastung erfahren, wie schwierig es ist, externe Kontakte aufrecht zu erhalten. Zwei Todesfälle forderten die junge Mutter zusätzlich. Michèle Blöchliger half damals die Unterstützung in der eigenen Familie, ihre Hebamme, die Mütter-Väterberatung und die Spitex. Sie weiss, wie wichtig Unterstützung in der Krise ist.

Jennifer Graf; Psychotherapeutin, Leiterin Paola Ganyi und Lea Ming der Elbe Fachstelle für Lebensfragen (von links). Bild: Marion Wannemacher (Stans, 12. Mai 2022)

15 bis 20 Prozent aller Erstlingsmütter leiden unter PPD

Nicht jede junge Mutter übersteht die Zeit nach der Geburt unbeschadet. Nach Angaben von Jennifer Graf, Psychotherapeutin bei Elbe, der Fachstelle für Lebensfragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Familienplanung auch für Ob- und Nidwalden, leiden gesamtschweizerisch 15 bis 20 Prozent der Frauen im ersten Jahr nach der Geburt unter einer Postpartalen Depression (PPD). Zahlen für Nidwalden werden nicht erhoben.

Im Gegensatz zum Baby Blues, der während zwei bis acht Tagen nach der Geburt zu einem Stimmungstief mit sehr ähnlichen Symptomen führen kann, handele es sich um eine depressive Episode während mindestens zwei Wochen bis zu einem Jahr nach der Geburt, betonte Graf. Leitsymptome seien eine depressive, gedrückte Stimmung, Freudlosigkeit und Interessenverlust, zusätzlich eine Erschöpfung und mangelnder Antrieb, Rückzug, Schuldgefühle, Ängste, vermindertes Selbstwertgefühl, Hoffnungslosigkeit und Suizidgedanken. Auch Väter können betroffen sein. Experten gehen von einer Dunkelziffer von 10 Prozent aus.

Worüber man nicht spricht

In ihrem Vortrag warnte Jennifer Graf, dass eine unbehandelte depressive Störung einen negativen Einfluss auf das Kind und die Partnerschaft haben kann. «Noch immer ist die PPD ein schambehaftetes Tabuthema, was es Betroffenen besonders schwer macht, darüber zu reden. Deshalb ist es so wichtig, dass es das Netzwerktreffen auf dem Radar hat», hob die Psychotherapeutin hervor.

Seit 2020 gibt es das Projekt Gustaf (Guter Start ins Familienleben) in Nidwalden. Es soll allen Kindern, unabhängig von ihren Verhältnissen, eine Chancengleichheit für eine gesunde Entwicklung ermöglichen. Regelmässige Netzwerktreffen sollen eine interprofessionelle Zusammenarbeit von Fachpersonen bewirken. Ziel dieses Netzwerktreffens war es unter anderem, Fachpersonen darüber aufzuklären, wie sie belastete Eltern rund um die Geburt gemeinsam kompetent unterstützen können.

Anhand eines Fallbeispiels erarbeiteten sie in Gruppen die Möglichkeiten von Früherkennung bereits in der Schwangerschaft bis hin zur Vernetzung. Auch wurden Angebote vorgestellt von Baby- und Kleinkindersprechstunde und gemeindeintegrierter Akutbehandlung der Luzerner Psychiatrie über die Möglichkeit eines Kurzaufenthalts bei Erschöpfung im Geburtshaus Stans bis zur Elbe - Fachstelle für Lebensfragen.

Karen Dörr, Vorsteherin des Gesundheitsamtes Nidwalden, hob im Schlusswort lobend die guten Angebote im Kanton hervor und betonte die grosse Bedeutung der regelmässigen Vernetzung. Im Lauf des Jahres wird die Förderung zur Entwicklung des Modellprojekts Gustaf durch die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz auslaufen. Dörr betonte: «Gustaf wird über die Regelstrukturen weitergeführt. Die definierten Angebotslücken zu schliessen ist eine Aufgabe vom Gesundheitsamt. Wir sind dran.»