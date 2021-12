«Erhebliche Mängel» Drohung zeigte keine Wirkung: Gesundheitsdirektion schliesst privates Covid-19-Testcenter in Stans Die Nidwaldner Gesundheitsdirektion stellte bei einer fachlichen Inspektion erhebliche Sicherheitsmängel bei einem privaten Testcenter in Stans fest. Der Betreiber reagierte aber nicht auf die Forderungen der Behörde.

Aufgrund von «erheblichen Qualitätsmängeln» hat die Nidwaldner Gesundheitsdirektion ein privates Covid-19-Testcenter in Stans geschlossen, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Am Mittwochabend hat die Gesundheits- und Sozialdirektion das Testcenter mittels Verfügung gesundheitspolizeilich geschlossen.

Aus der Mitteilung geht hervor, dass das kantonale Gesundheitsamt Ende November bei einer fachlichen Inspektion Qualitätsmängel bei den Test- und Zertifikatsabläufen sowie den Hygienemassnahmen vor Ort feststellte. Demnach seien fehlerhafte Testresultate und Zertifikate ausgestellt worden. Zahlreiche Beschwerden von Kundinnen und Kunden des privaten Testcenters seien deswegen bei der Gesundheitsdirektion eingegangen.

Der Testcenter-Betreiber wurde von der Behörde auf die Mängel hingewiesen und dazu aufgefordert worden, die Mängel innert Wochenfrist zu beheben und die eingeleiteten Massnahmen zu dokumentieren. Das Gesundheitsamt drohte mit einer behördlichen Schliessung, falls dies nicht geschehe. Auch nach einer gewährten Fristverlängerung sei vom Betreiber weder ein taugliches Qualitätssicherungsmanagement aufgezeigt worden noch eine Meldung über Massnahmen zur betrieblichen Optimierung erfolgt.

Um die Gefährdung der Gesundheit der Testpersonen und deren Umfeld zu verhindern, erachtete die Gesundheitsdirektion ein weiteres Zuwarten als unzumutbar. So schloss sie das private Testcenter am Mittwoch, 15. Dezember mittels Verfügung.

Das private Testcenter wurde seit Anfang Oktober 2021 betrieben. Zwei weitere Testcenter in Stans werden vom Kanton und dem Spital Nidwalden betrieben. Der Entscheid könne durch den Betreiber angefochten werden, einer allfälligen Beschwerde gegen die Verfügung werde die aufschiebende Wirkung entzogen, so der Kanton Nidwalden.

