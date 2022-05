Nidwalden Pro Senectute hatte ihre letzte Mitgliederversammlung Bisher versammelten sich die Mitglieder der Pro Senectute Nidwalden jedes Jahr. Dies ändert sich nun.

Präsident Niklaus Reinhart führte durch die letzte Mitgliederversammlung der Pro Senectute Nidwalden. Bild: Richard Greuter (Stans, 12. Mai 2022)

Mit einer «Änderung der Stiftungsurkunde», schafft die Pro Senectute im Hotel Engel in Stans die Mitgliederversammlung ab. Ausschlaggebend war das Budget. Das Rechnungsjahr beginnt jeweils Anfang Januar. Das Budget wird aber erst im Mai genehmigt.

Ein weiterer Umstand sei die persönliche Haftung, berichtete Stiftungspräsident Niklaus Reinhard. Grundsätzlich haften Mitglieder für Fahrlässigkeiten persönlich. «Diese Verantwortung können sie gar nicht übernehmen», so Reinhard. Zudem, so der Präsident weiter, ist nicht genau geregelt, wer überhaupt Stiftungsmitglied ist.

Sämtliche Entscheide fällt neu der Stiftungsrat

Einstimmig stimmten die Mitglieder diesem Antrag nach kurzer Diskussion zu. Erforderlich war eine Zweidrittelmehrheit. Laut der neuen Stiftungsurkunde übernimmt der Stiftungsrat sämtliche Kompetenzen der Mitglieder. Der Stiftungsrat wählt die Mitglieder, das Präsidium und das Vizepräsidium. Auch die Jahresrechnung, das Budget und den Jahresbericht genehmigt der Stiftungsrat neu in eigener Kompetenz. Wo ist da die Gewaltentrennung? Auf diese Frage antwortete Präsident Reinhard gegenüber unserer Zeitung: «Die Stiftung ist kein politisches Gremium.» Dabei betonte er, dass die Stiftung wie alle anderen Stiftungen von der Zentralschweizerischen Stiftungsaufsicht überwacht wird. Diese hat seit einigen Jahren ihren Sitz in Luzern.

Eine alljährliche Mitarbeiterversammlung bleibt

Allerdings wird die Pro Senectute Nidwalden weiterhin zu seinen Mitarbeitenden Sorge tragen müssen. Dies ist sich auch Präsident Niklaus Reinhard bewusst. «Ihr seid alles Personen, die uns helfen, die Pro Senectute Nidwalden zu erhalten», sagte Niklaus Reinhard den anwesenden Mitgliedern, Mitarbeitern und Gästen aus Politik, Wirtschaft und Partnerorganisationen. Dabei verspricht er, dass jährlich eine Mitarbeiterversammlung stattfinden wird. Allerdings ohne statutarische Traktanden.

Pandemiebedingt mussten Kurse und Dienstleistungen an die sich stetig ändernde Situation angepasst werden. «Planungssicherheit blieb ein Fremdwort», schrieb Präsident Niklaus Reinhard im Geschäftsbericht. Davon berichtete auch die Geschäftsführerin Brigitta Stocker: «Es war für uns alle eine grosse Herausforderung.» Dies wirkte sich auch auf die Jahresrechnung vom vergangenen Jahr aus, die um 44’000 Franken besser ausfiel als budgetiert. In ihrer Rechnung präsentierte Vreni Scheuber ein Reingewinn von 129’268 Franken, budgetiert waren 85’000 Franken. Der Gesamtaufwand betrug im vergangenen Jahr rund 1 Million Franken. Die Versammlung genehmigte das Budget für das laufende Jahr mit einem Fehlbetrag von 83’000 Franken.

Regierungsrätliche Dankesworte an die Pro Senectute

Für ihre Tätigkeit erhielt die Pro Senectute Nidwalden behördlichen Dank von Regierungsrätin Michèlle Blöchliger, die demnächst von der Gesundheits- und Sozialdirektion in die Finanzdirektion wechselt. Für Stiftungspräsident Reinhard ein guter Entscheid: «Es ist uns wichtig, dass jemand, der unsere Bedürfnisse von Grund auf kennt, an den Finanzen sitzt.»

Stiftungspräsident Niklaus Reinhard mit dem neuen Stiftungsratsmitglied Emanuel Wallimann und dem abtretenden Stiftungsrat Rolf Scheuber (von links). Bild: Richard Greuter (Stans, 12. Mai 2022)

Änderungen gab es im Stiftungsrat. Nach zehn Jahren demissionierte Stiftungsrat Rolf Scheuber. Für Reinhard, der in gebührend verabschiedete, war er ein Repräsentant von Gemeinsinn. Für die Geschäftsstelle wird Scheuber weiterhin tätig sein. An seiner Stelle wählte die Versammlung den 37-jährigen Emanuel Wallimann aus Ennetbürgen. Niklaus Reinhard, Monika Dudle-Ammann und Ursula Niederberger wurden in ihren Ämtern bestätigt. Vor und nach der Versammlung sorgte Joseph Bachmann und Andrea Stocker für hochstehende Akkordeonmusik.