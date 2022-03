Nidwalden Raiffeisenbank Nidwalden passt Statuten an Die 164 Delegierten der Raiffeisenbank Nidwalden stimmten auch heuer schriftlich über die Geschäfte ab. Die Anteilscheine der Genossenschafterinnen und Genossenschafter werden mit 3 Prozent verzinst.

Der Hauptsitz der Raiffeisenbank Nidwalden in Stans. Bild: PD

Die Raiffeisenbank Nidwalden hat auch im 2021 trotz der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Turbulenzen ein sehr gutes operatives Ergebnis erwirtschaftet. Dies stellte Verwaltungsratspräsident Bruno Poli in seinem schriftlichen Jahresbericht zu Handen der Delegiertenversammlung fest. Mit der neuen Strategie sollen die Leistungen noch stärker auf die Kundenbedürfnisse fokussiert werden. Daneben soll die Digitalisierung vorangetrieben und ein strategischer Fokus auf das Firmenkundengeschäft gelegt werden.

Die Delegierten durften eine erfreuliche Jahresrechnung genehmigen. Das Wachstum in den Ausleihungen betrug 4,2 Prozent und bei den Kundeneinlagen 7,7 Prozent. Der Nettoerfolg aus dem Zinsgeschäft wuchs um 2,9 Prozent, der Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 28,2 Prozent und der Erfolg aus dem Handelsgeschäft um 16,5 Prozent. Der Geschäftserfolg konnte um 16,7 Prozent gesteigert werden.

Der Jahresbericht wurde genehmigt, die Verzinsung der Anteilscheine wurde von den Delegierten auf 3 Prozent festgelegt. Wie schon in den Coronajahren 2020 und 2021 wurden die Abstimmungen der 164 Delegierten der Raiffeisenbank Nidwalden über die statutarischen Geschäfte auch heuer schriftlich durchgeführt.

Änderung der Statuten

Die Delegierten stimmten einer Statutenänderung zu, die aufgrund der Pandemie, dem damit einhergehenden Einsatz digitaler Technologien und wegen der Aktienrechtsrevision notwendig geworden war. Die neuen Statuten erlauben es, die Delegiertenversammlung in Form einer Urabstimmung, einer Generalversammlung oder unter dem Einsatz von digitalen Technologien durchzuführen.

Da die traditionellen Orientierungsversammlungen auch 2022 nicht durchgeführt werden, hat der Verwaltungsrat beschlossen, allen Mitgliedern ein Geschenk in Form eines Gutscheins für einen Eintritt in die lokalen Kinos in Stans und Engelberg zu machen.