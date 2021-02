Nidwalden Regierung will mit Gesetzesrevision den Persönlichkeitsschutz verbessern Das kantonale Persönlichkeitsschutzgesetz wird einer Teilrevision unterzogen. Hürden bei Zivilprozessen sollen abgebaut werden und Rayon- oder Annäherungsverbote besser durchgesetzt werden können.

Grundlage für die Revision ist das neu verabschiedete Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, wie der Regierungsrat in einer Medienmitteilung schreibt. Dieses verfolgt das Ziel, Opfern von häuslicher Gewalt und Stalking einen höheren Schutz zu gewährleisten

Ein Schwerpunkt der Teilrevision des kantonalen Persönlichkeitsschutzgesetzes sei der Abbau zivilprozessualer Hürden, hält die Regierung fest. So sollen Opfer von Gewalt, Drohungen und Nachstellungen (Stalking) im Erkenntnisverfahren keine Gerichtskosten mehr zu tragen haben. Zudem entfalle das Schlichtungsverfahren. Gleichzeitig werde die Schnittstellenproblematik entschärft, indem Zivilgerichte ihre Entscheide den Strafverfolgungsbehörden, den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) und der kantonalen Interventionsstelle mitteilen könnten.

Weiter erhalten Strafbehörden bei sistierten Strafverfahren im Rahmen bestimmter Delikte in Paarbeziehungen mehr Kompetenzen. So können sie laut der Mitteilung eine beschuldigte Person zu einem Lernprogramm gegen Gewalt verpflichten. Zur besseren Durchsetzbarkeit von zivilrechtlichen Schutzmassnahmen wie Rayon- und Annäherungsverbot soll eine elektronische Überwachung mittels Fussfessel eingesetzt werden können.

Aufgabenbereich des Amtes für Justiz wird erweitert

Im Zusammenhang mit der elektronischen Überwachung – auch Electronic Monitoring genannt – seien die Kantone gefordert, den Vollzug und das Verfahren zu regeln, schreibt der Regierungsrat. Für den Vollzug sei das Amt für Justiz, Abteilung Vollzugs- und Bewährungsdienst, vorgesehen. Bereits jetzt schon vollziehe das Amt das strafrechtlich angeordnete Electronic Monitoring.

Zudem seien die Kantone verpflichtet, die notwendigen Grundlagen zu schaffen, damit ein Lernprogramm gegen Gewalt absolviert werden könne. Dies sei in der vorliegenden Teilrevision vorgesehen, wobei die Anordnung und die Überwachung im Vollzugs- respektive im Untersuchungs- und Gerichtsverfahren ebenfalls in die erweiterte Zuständigkeit des Amtes für Justiz falle. In Bezug auf diese Lernprogramme erhalte die Justiz- und Sicherheitsdirektion die Kompetenz, mit Dritten entsprechende Leistungsvereinbarungen abzuschliessen. Im Weiteren werde die Kantonspolizei als zuständige Stelle zur Behandlung von Fällen von häuslicher Gewalt bezeichnet.

Die Zuständigkeits- und Verfahrensregelungen erfordern auch Anpassungen des Strafvollzugsgesetzes sowie des Polizeigesetzes. Die Teilrevision des Persönlichkeitsschutzgesetzes ist vom Regierungsrat zuhanden der externen Vernehmlassung verabschiedet worden. Diese dauert bis zum 23. April 2021.