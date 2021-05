Nidwalden Regierungsrat begrüsst Tankstellen für Wasserstoff – auch in Nidwalden Die Nidwaldner Regierung unterstützt die Errichtung von Wasserstofftankstellen. Auf gesetzlicher Ebene seien die Grundlagen für ein zukünftiges Engagement des kantonalen Elektrizitätswerks beim Wasserstoff bereits gegeben.

Auch in Nidwalden denkbar: eine Wasserstoff-Tankstelle im Kanton Luzern. Bild: Pius Amrein (Geuensee, 19. April 2021)

(lur)

Landrat Roland Blättler (SVP, Stansstad) fordert in einer Interpellation zum Thema Wasserstoff als Fahrzeugantrieb die Erstellung eines «weitverzweigten Tankstellennetzes». Er weist darauf hin, dass ein flächendeckendes Netz ein entscheidender Punkt bei der Etablierung des Wasserstoffantriebs sein werde. Dies tue er zu Recht, wie der Nidwaldner Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. Heute seien vorwiegend im Mittelland von St.Gallen bis Lausanne sowie im Kanton Luzern acht Tankstellen in Betrieb. Weitere in Bern und Basel befänden sich in Planung.

«Mit dem Landratsbeschluss über die Einführung neuer Energieträger beim Kantonalen Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) vom 21. Oktober 2020 ist das EWN unter anderem ermächtigt worden, Anlagen zur Produktion, Verteilung und Verwendung von Wasserstoff zu errichten und zu betreiben», heisst es in der Mitteilung. Die Grundlagen für ein zukünftiges Engagement des EWN im Bereich Wasserstoff seien somit gegeben. Das Elektrizitätswerk beobachte die Entwicklung von Produktion, Anwendung und Absatzmarkt laufend und wäre bereit, in die Herstellung und den Vertrieb von Wasserstoff einzusteigen, sobald dieser unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sinnvoll nutzbar ist. So könnte in Zukunft im Kanton Nidwalden Wasserstoff für die Mobilität lokal und aus erneuerbarem Strom produziert und anschliessend den Tankstellenbetreibern veräussert werden, schreibt die Regierung.

Tankstelle am ehesten in Nähe der Autobahn

Eine Wasserstofftankstelle komme nach heutiger Einschätzung im Kanton Nidwalden am ehesten in Nähe der Autobahn in Frage. Der Regierungsrat sei gewillt, entsprechende Projekte so weit möglich zu unterstützen. «Ob respektive wann die kantonseigene Fahrzeugflotte auf Wasserstoff umgestellt wird, kann heute noch nicht beantwortet werden.» Klar sei, dass der Regierungsrat, gestützt auf das 2019 verabschiedete Energieleitbild Nidwalden, die Entwicklung der Elektromobilität unterstütze. Im Rahmen der jetzt anstehenden Umsetzung des Energieleitbildes werde bei den kantonseigenen Fahrzeugen Schritt für Schritt eine nachhaltigere Antriebstechnik angestrebt.

Weiter heisst es in der Mitteilung, Wasserstoff biete eine nachhaltige Möglichkeit, Elektrizität über einen längeren Zeitpunkt zu speichern, und weise dadurch langfristig das Potenzial auf, einen substanziellen Beitrag zu einer klimaverträglichen Mobilität zu leisten. «Um einen ökologischen Mehrwert zu erzielen, ist die Nutzung von grünem Wasserstoff angezeigt, der durch Wasserspaltung aus erneuerbaren Energien hergestellt wird.» Die «vielversprechende Möglichkeit der Stromspeicherung» befinde sich momentan in einem relativ frühen Entwicklungsstadium. Es sei schwierig abzuschätzen, in welchem Umfang sich Wasserstoff als Energieträger durchsetzen wird.