Nidwalden Repetitives Testen: Die Angebotspflicht an den Schulen wird aufgehoben Der Regierungsrat hat angesichts der verbesserten epidemiologischen Lage eine Standortbestimmung beim repetitiven Testen an den Schulen vorgenommen. Das Resultat: Die Angebotspflicht wird per 26. März eingestellt.

Seit Beginn des laufenden Schuljahres sind die Schulen im Kanton Nidwalden verpflichtet, repetitives Testen auf das Coronavirus anzubieten. Die PCR-Tests mittels Speichelprobe finden wöchentlich statt, die Teilnahme ist für Schulkinder freiwillig. «Die Reihentests haben sich in den stärksten Phasen der Pandemie als geeignetes Mittel bewährt, um Ausbrüche frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen», zieht Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger positive Bilanz.

Das Angebot der wöchentlichen Coronatests an Nidwaldner Schulen wird Ende März eingestellt. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Wie es in einer Mitteilung heisst, habe sich die epidemiologische Lage mittlerweile verbessert und der Bundesrat die meisten Covid-19-Massnahmen aufgehoben. Auch wenn die Fallzahlen weiterhin hoch seien, fielen die Krankheitsverläufe mit der vorherrschenden Omikron-Variante und dank der inzwischen erreichten Impfquote in der Bevölkerung milder aus. «Der Nidwaldner Regierungsrat hat deshalb eine Standortbestimmung zum repetitiven Testen in Schulen vorgenommen und ist zum Schluss gekommen, dass die Angebotspflicht aktuell nicht mehr angezeigt ist», schreibt der Kanton. Sie wird per 26. März 2022 aufgehoben.

Der Regierungsrat habe eine entsprechende Änderung der kantonalen Covid-19-Verordnung beschlossen. Mit dem vom Bundesrat angekündigten Wechsel zur normalen Lage per 1. April 2022 wird auch der kantonale Koordinationsstab zur Bewältigung der Pandemie aufgelöst. «Ich danke allen Beteiligten ganz herzlich, die uns bei den zahlreichen, teils sehr kurzfristigen Aufgaben in den vergangenen beiden Jahren tatkräftig unterstützt haben», wird Michèle Blöchliger abschliessend zitiert. (pd/inf)