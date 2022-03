Nidwalden Rund 70 Teilnehmende ziehen anlässlich des «feministischen Kampftags» durch die Stanser Gassen Das Feministische Kollektiv Nidwalden organisierte im Rahmen des Weltfrauentags 2022 einen Marsch durch Stans. Mit Laternen und Gesang zog die heitere Gesellschaft am Dienstagabend vom Kollegium St.Fidelis zum Winkelrieddenkmal und hoch zum Kreuzegg.

Das Megafon hört man schon vom Parkplatz des Kollegiums St.Fidelis aus. Unten auf dem Sportplatz versammelt stehen rund 70 Frauen und ein paar Männer im Schein von Dutzenden kleinen, selbst gebastelten Laternen. Anlässlich des Weltfrauentags, auch «feministischer Kampftag» genannt, treffen sie sich hier zu einem gemeinsamen Marsch durch Stans und hoch zum Kreuzegg. Es ist eine Hommage an die Frauenbewegung, wie das Feministische Kollektiv Nidwalden in einer Mitteilung über den Anlass schreibt. Im Rahmen des Umzugs «wollen die Teilnehmerinnen ihre Anliegen sichtbar machen und feiern», heisst es weiter.

Rund 70 Leute nahmen am Frauenmarsch durch Stans teil. Bild: PD/Luca Balli (Stans, 8. März 2022)

Nach einer kurzen Rede von Noch-Landrätin Sandra Niederberger – sie tritt per Ende dieser Legislatur zurück – fassen alle Anwesenden eines der Lichter und folgen dem Banner der Frauenbewegung, dessen Laterne an der Spitze den Weg Richtung Dorfzentrum weist. Singend und lachend zieht die Gemeinschaft durch die Gassen und nicht selten bleiben Passanten stehen, grüssen, filmen oder gehen einige Schritte mit, ob aus Neugier oder aus Freude am heiteren Treiben.

«Echo vom Eierstock» verleiht alten Jodlerliedern neues Gewand

Ein kurzer Halt vor dem Winkelrieddenkmal schafft Zeit für den allerersten Auftritt des Jodlerchors «Echo vom Eierstock». Die Mitwirkenden der Musikgruppe wandeln inhaltlich veraltete Jodlerlieder mit neuen Texten in moderne Stücke um. Witzig und keck singen die Frauen Strophen wie: «Wenn wiedermal nit ernst gno wirsch, wil ja nur es Fraueli bisch, chlopf einisch uf de Tisch und zeig werd’ bisch.» Oder: «Hör uf mir d’Wält z’erkläre, susch wirdi no räss, Mensplaining chani bruche wie Pickel am Gsäss.»

Die Sängerinnen des neu gegründeten Jodlerchors «Echo vom Eierstock» waren bei ihrem ersten Auftritt noch nicht ganz textsicher. Spass machte es aber trotzdem sichtlich – den Sängerinnen sowie den Zuhörenden. Video: Kristina Gysi

Das Banner der Frauenbewegung vor dem Winkelrieddenkmal. Bild: PD/Luca Balli (Stans, 8. März 2022)

Selbst der kalte Wind kann rund 60 der Teilnehmenden nicht davon abhalten, den Marsch hoch zum Kreuzegg fortzuführen. Und so zieht die Gruppe weiter durch die Stanser Gassen, lässt schliesslich die Häuser und Strassenlaternen hinter sich und sieht schon bald das grosse Feuer, das sie oben auf dem Kreuzegg wärmend erwartet. Am Himmel leuchten die Sterne, unten die Laternen und aus einer Musikbox tönt die Musik angesagter Rapperinnen. Selbst aus Luzern sind Frauen angereist, um dem feministischen Marsch beizuwohnen: Bekannte des Jodlerchors sind unter den Anwesenden und Freundinnen von Mitgliedern des Feministischen Kollektivs Nidwalden. Dieses will mit Anlässen und regelmässigen Treffen den Diskurs über feministische Ansprüche fördern, über Fakten informieren sowie Gleichgesinnte vernetzen.

Ziel des Marschs ist das Kreuzegg ob Stans. Dort warten ein wärmendes Feuer und heisse Getränke auf die Teilnehmenden. Bild: Kristina Gysi (Stans, 8. März 2022)

Das Feministische Kollektiv Nidwalden engagiert sich weiter

Um das knisternde Feuer versammelt, schlürfen die Anwesenden ihre dampfenden Getränke, die vom fünfköpfigen Organisationskomitee bereitgestellt wurden. Dazu gehört auch Lou Rosset. «Aus unserer Sicht ist es ein gelungener Anlass», sagt sie. Nach langer Zeit habe man nun wieder die Möglichkeit, ausgelassen zu diskutieren und beisammen zu sein. «Die Stimmung ist friedlich und wir haben schon ein paar neue Gesichter entdeckt, die heute mitgelaufen sind.»

Schliesslich rundet eine weitere Darbietung des Jodlerchors den eher kurzen, aber geselligen Anlass ab. Wer will, wird eingeladen noch etwas zu bleiben und unter sternenklarem Himmel den kalten Märzabend ausklingen zu lassen. Der «feministische Kampftag» geht somit zu Ende, nicht aber das Engagement des Feministischen Kollektivs Nidwalden. Bald wird es an den Stanser Musiktagen vom 27. April bis zum 1. Mai vertreten sein.