Nidwalden Betroffene von speziellen Stromschäden sollen nicht im Stich gelassen werden Landrat Joseph Niederberger (CVP, Oderdorf) verlangt in einer Motion eine Gesetzesanpassung, wonach Nullleiterschäden in Zukunft von der Nidwaldner Sachversicherung gedeckt werden sollen.

Ein Nullleiterschaden ist nicht etwas, das einem jeden Tag begegnet. Das ist dem Oberdorfer CVP-Landrat Joseph Niederberger klar, der zu dem Thema eine Motion eingereicht hat. Nullleiterschäden entstehen, wenn der Neutralleiter einer elektrischen Installation einen Defekt erleidet. Die Folgen davon können laut dem Text der Motion ein Kurzschluss, Überstrom oder eine Überspannung sein. Dabei werden Anlagen der Gebäudetechnik wie etwa Backofen, Waschmaschine, Storen oder Garagentore oder am Strom angeschlossene Geräte wie zum Beispiel ein Fernseher oder eine Stereoanlage beschädigt oder zerstört. «Je nach betroffenen Geräten können so Schäden entstehen, die schnell einmal ein paar 10’000 Franken ausmachen können», sagt Niederberger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sensibilisiert worden auf das Thema ist der Versicherungsfachmann durch Anrufe von Kunden, die einen solchen Nullleiterschaden erlitten haben. Meistens würden sich diese in einem ersten Schritt ans Elektrizitätswerk wenden. Dort würden sie dann an die Nidwaldner Sachversicherung (NSV) verwiesen. Bei der NSV sind alle Gebäude und das gesamte Mobiliar im Kanton obligatorisch gegen Feuer- und Elementarschäden versichert. «Die Folgen eines Nullleiterschadens sind jedoch dort nicht gedeckt», hält Niederberger fest. So würden sich die Kunden dann an die Privatversicherer wenden. Bei diesen zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Vereinzelt seien Kunden in einem solchen Fall versichert, weil sie eine Zusatzdeckung bei der Hausrat-Versicherung abgeschlossen hätten oder weil sie als Gebäudeeigentümer eine Gebäudetechnikversicherung hätten. «Die Prämien für so eine Versicherung sind jedoch relativ hoch», betont Niederberger. Bei diesen Zusatzversicherungen seien neben den Nullleiterschäden auch noch andere Risiken versichert, etwa ein Defekt durch «Aufnahme von Fremdkörper», «Bissschäden durch Tiere» oder «böswillige Beschädigung». Eine Zusatzdeckung explizit gegen Nullleiterschäden werde generell nicht angeboten.

Betroffene sollen nicht im Regen stehen gelassen werden

Mit seiner Motion will er erreichen, dass das kantonale Sachversicherungsgesetz geändert wird. Es soll festgeschrieben werden, dass Schäden an unter Spannung stehenden Maschinen, Geräten, Apparaten und Leitungen durch die Wirkung der elektrischen Energie selbst, durch Erwärmung infolge Überlastung oder durch Überspannung, wie sie bei einem Nullleiterschaden entstehen kann, versichert sind.

Immer wieder würden Wohnungs- oder Gebäudeeigentümer unverschuldet Opfer derartiger Schadenfälle, so Niederberger. Solche Schäden könnten auch entstehen, ohne dass vorher ein Mangel an der elektrischen Installation hätte festgestellt werden können. Die Opfer hätten den finanziellen Schaden in der Regel selbst zu tragen. «Sie sollen nicht im Regen stehen gelassen werden», sagt Joseph Niederberger. Für die NSV seien die jährlich relativ wenigen Fälle finanziell verkraftbar, ist er überzeugt. «Es braucht dazu auch keine Prämienerhöhung». Zudem könne die NSV ihre ohnehin schon hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich steigern.