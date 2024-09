Nidwalden Schlaflos in Buochs: Fehlalarm auf dem Flugplatz weckt Bevölkerung In der Nacht auf Donnerstag wurde im Kontrollturm des Flugplatzes Buochs fälschlicherweise ein Alarm ausgelöst. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Der Verwaltungsratspräsident spricht von einem technischen Defekt.

Wer in der Nähe des Flugplatzes Buochs zu Hause ist, der dürfte am Donnerstagmorgen, 14. September, nicht ganz so erholt aufgewacht sein. Grund dafür ist ein Alarm, der um 4 Uhr morgens startete, rund eine halbe Stunde dauerte und wohl den einen oder die andere aus dem Schlaf riss.

Ein Facebook-Post des Flugplatzes Buochs informierte die Bevölkerung am Donnerstagmorgen über den Vorfall, inzwischen wurde er wieder gelöscht. Es sei alles in Ordnung, war da zu lesen – über das, was genau vorgefallen ist, liess der Post die Bevölkerung aber im Dunkeln.

Mit diesem inzwischen gelöschten Post informierte der Flugplatz Buochs die Bevölkerung. Bild: Screenshot

Markus Kälin, Präsident des Verwaltungsrats der Airport-Buochs AG, bestätigt auf Anfrage den Vorfall und teilt mit, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt habe. Weitere Angaben zum Grund für den Irrläufer konnte er am Donnerstagmittag nicht machen: «Die Ursache für den Fehlalarm kennen wir noch nicht, und wir arbeiten mit Hochdruck daran, rauszufinden, was genau passiert ist.» In der Vergangenheit sei noch nie etwas Ähnliches vorgefallen.

Zweifel daran, dass der Alarm fälschlicherweise rausging, hat Kälin nicht. Unter normalen Umständen müsse der Alarm manuell ausgelöst werden über einen Knopf, der sich im Kontrollturm befindet. Dies würde im Fall eines Flugunfalls durch einen Mitarbeitenden geschehen, der im Kontrollturm den Flugverkehr überwacht. «Um 4 Uhr morgens ist der Kontrollturm nicht besetzt, und mit Sicherheit war letzte Nacht kein Mitarbeiter von uns vor Ort», erklärt Kälin. Ein Blick auf die Website zeigt: Der Kontrollturm ist von Montag bis Freitag ab 7.30 Uhr besetzt. Um diese Zeit startet auch der Flugplatzbetrieb.

Der Flugplatz in Buochs. Bild: Roli Köchli

Unbekanntes technisches Problem als Ursache

Kälin versichert auf Nachfrage, dass der Kontrollturm immer abgeschlossen sei, wie auch das gesamte Gelände ausserhalb der Betriebszeiten. Der Grund für den Fehlalarm müsse ein technisches Problem gewesen sein. Dieses habe sehr wahrscheinlich dazu geführt, dass fälschlicherweise der Alarm ausgelöst wurde. «Unter Umständen ist das Problem banal und kann schnell behoben werden, aber es kann auch sein, dass etwas Gröberes vorgefallen ist», sagt Kälin. Aus diesem Grund könne man zurzeit auch nicht sagen, bis wann mehr Informationen vorliegen werden.

Klar sei, dass der Flugplatzbetrieb ganz normal weiterlaufe und die Sicherheit nicht beeinträchtigt sei. «Die Sicherheit des Flugbetriebes hängt nicht von diesem Knopf ab, denn wir haben alternative Möglichkeiten, um im Fall der Fälle einen Alarm auszulösen», so Kälin. Als Beispiel nennt er das Funksystem der Rettungsorganisationen oder das Natel.

Angesprochen auf die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Flugplatz sagt er: «Wir bedauern den Vorfall sehr, es ist uns mehr als unangenehm, dass das passiert ist.» Leider habe es auch eine gewisse Zeit gedauert, bis man den Alarm habe abschalten können. Bislang habe er persönlich keine Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten, trotzdem: Mit Blick auf die kommenden Nächte würden zurzeit Massnahmen ergriffen, um ein erneutes Losheulen des Alarms zu verhindern.