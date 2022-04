Nidwalden Der neue Kripo-Chef Senad Sakic ist jetzt offiziell ins Korps aufgenommen worden Seit Anfang Jahr ist Senad Sakic Chef der Nidwaldner Kriminalpolizei. Es war seine dritte Vereidigung in seiner Polizeilaufbahn.

Der Freitagnachmittag markierte für 16 Angehörige der Nidwaldner Kantonspolizei einen neuen Lebensabschnitt. 14 Polizistinnen und Polizisten wurden befördert. Während Pascal Renggli als Polizist vereidigt wurde, erlebte Senad Sakic bereits seine dritte Vereidigung in seiner Polizeikarriere. Nämlich jene als Chef der Nidwaldner Kriminalpolizei. Er spricht von einer grossen Ehre und Dankbarkeit, dass die Nidwaldner Kantonspolizei ihn auserkoren habe, das rund 20-köpfige Korps der Nidwaldner Kriminalpolizei zu leiten.

Senad Sakic (links) wird als Chef der Kriminalpolizei Nidwalden in der Pfarrkirche Stans vereidigt, in Anwesenheit von Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser und Polizeikommandant Stephan Grieder. Bild: PD

Für den 43-jährigen Familienvater mit zwei Kindern, aufgewachsen und wohnhaft in Luzern, ist dies der vorläufige Höhepunkt seiner Polizeikarriere, die vor 23 Jahren bei der damaligen Luzerner Kantonspolizei begann. Zur Polizei kam der gelernte Kaufmann, weil er sich schon immer für Gesetz und Gerechtigkeit einsetzen wollte. «Ich habe mich schon immer für die Polizei interessiert. Und als ich dann gelesen habe, dass Nachwuchskräfte gebraucht werden, habe ich die Initiative ergriffen und mich beworben.» Er wurde bei der Luzerner Kantonspolizei aufgenommen und absolvierte in Sempach die Polizeischule. Nach elf Jahren zog es ihn zur Kantonspolizei Zürich, wo er sich im Bereich Wirtschaftskriminalität spezialisierte und zuletzt Dienstchef und stellvertretender Abteilungsleiter der entsprechenden Ermittlungsabteilung war. Parallel dazu studierte er Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaften.

«Der Einzelne deckt mehr Bereiche ab»

Senad Sakic, Chef der Nidwaldner Kriminalpolizei. Bild: Roger Grütter (Stans, 5. April 2022)

«Ich wollte einen Tapetenwechsel, suchte eine neue Herausforderung, mir neues Wissen anzueignen», begründet er seinen Wechsel nach Nidwalden. Als einen Abstieg in die Provinz empfindet er seinen neuen Job, den er seit Anfang Jahr als Nachfolger von Carole Fallegger innehat, nicht. «Mein Job als Nidwaldner Kripo-Chef unterscheidet sich nicht gross von jenem meiner Amtskollegen in grösseren Kantonen. Kriminalität kommt auch in Nidwalden in der gesamten Bandbreite vor.» Eine Besonderheit in einem kleineren Korps wie in Nidwalden sei der niedrigere Spezialisierungsgrad. «Der Einzelne deckt viel mehr Bereiche ab.» Die knappen Ressourcen würden allerdings auch mit sich bringen, dass man Prioritäten setzen müsse. Sehr wertvoll sei hier die enge Zusammenarbeit mit der Verkehrs- und Sicherheitspolizei und den anderen Zentralschweizer Polizeikorps. Auch die enge Zusammenarbeit mit den weiteren Amtsstellen des Kantons hebt er positiv hervor.

Er zieht eine sehr positive Zwischenbilanz nach drei Monaten. «Ich wurde vom Korps gut empfangen, traf auf tolle, engagierte Mitarbeitenden, die mich mit ihrem breiten Fachwissen beeindrucken.»

Cyberkriminalität beschäftigt Kripo

Wie in anderen Gesellschaftsbereichen nimmt auch bei der Kriminalpolizei die Digitalisierung mit der sogenannten Cyberkriminalität einen immer grösseren Stellenwert ein, etwa Betrugsdelikte im Internet. Wichtig sei aber nicht nur die Ermittlungsarbeit, sondern auch Früherkennung und Prävention. «Wir wollen auch jüngere Leute auf die Gefahren im Internet sensibilisieren.»

In einem kleinen Korps wie in Nidwalden, wo sozusagen jede Kriminalpolizistin, jeder Kriminalpolizist alles abdecke, ist die ständige Fortbildung im digitalen Bereich sehr wichtig. Sie soll die Mitarbeitenden befähigen, die ständig wechselnden Anforderungen des Polizeiberufes zu erfüllen und die Qualität der Dienstleistung auf einem hohen Stand sicherzustellen.

Als weitere personelle Herausforderung erwähnt er den angespannten Arbeitsmarkt. «Um konkurrenzfähig zu bleiben, versuchen wir ständig attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Der Vorteil bei der Kriminalpolizei Nidwalden ist die Möglichkeit, in mehreren Fachbereichen tätig zu sein. Aufgrund der knappen Ressourcen ist hingegen die Pikettbelastung höher als in einem grösseren Korps.»

Er selber habe keine Abwanderungsgelüste. «Ich fühle mich in Nidwalden und der Zentralschweiz sehr wohl.» Auch privat habe er einen Bezug zur Region, auch wenn er in Luzern wohne. «Ich spielte früher beim SC Buochs und bin begeisterter Zünftler in der Sarner Lälli-Zunft.»