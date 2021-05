Nidwalden Sorgen um berufliche Zukunft der Jungen Die Mitte Landrätin Franziska Rüttimann will von der Regierung wissen, welche Auswirkungen die aktuelle Corona-Krise auf die Schul- und Lehrabgänger hat und wie diese unterstützt werden können

Franziska Rüttimann. Bild: PD

(unp) Die Mitte-Landrätin Franziska Rüttimann (Buochs) hat eine Interpellation betreffend den jungen Berufstätigen eingereicht. «Aufgrund der Coronapandemie ist die wirtschaftliche Unsicherheit gross und die Arbeitslosigkeit aktuell schweizweit sehr hoch», begründet Rüttimann ihren Vorstoss in einer Mitteilung. «Es ist leider zu befürchten, dass viele Lernende am Ende ihrer Lehre ohne Anschlusslösung dastehen.» Aber auch der Einstieg ins Berufsleben dürfte sich beschwerlich gestalten. So etwa für die Schulabgänger, die eine Lehrstelle suchen. Unter anderem will Franziska Rüttimann vom Regierungsrat wissen, wie dieser den aktuellen Arbeitsmarkt für die Nidwaldner Lehranfänger und Lehrabgänger, aber auch die Situation von Lernenden beurteilt. «Falls die Lage Grund zur Besorgnis gibt, so sollte der Regierungsrat unbedingt Massnahmen ergreifen, um das Abrutschen der Jugendlichen in die Arbeitslosigkeit zu verhindern».