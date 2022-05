Nidwalden Spital Nidwalden hebt Maskenpflicht auf Seit Montag ist auch im Spital der Alltag zurückgekehrt. Mit Ausnahmen.

Das Spital Nidwalden. Bild: Urs Hanhart (Stans, 2. Juni 2021)

Seit über einem Monat, seit dem 1. April, ist die Schweiz wieder in der normalen Lage. Auf diesen Tag hob der Bundesrat die letzten verbliebenen Corona-Massnahmen auf, so auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Spitälern und sonstigen Gesundheitseinrichtungen. Trotzdem mussten Mitarbeitende im klinischen und öffentlichen Bereich im Spital Nidwalden – wie in allen Schweizer Spitälern – eine Maske tragen, ebenfalls Patienten, wenn sich Mitarbeitende im Spitalzimmer aufhalten. Seit Montag gilt das nun nicht mehr.

In gewissen Fällen bleibt Pflicht

Wie auch das Luzerner Kantonsspital mit den Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen hat auch das Spital Nidwalden, das ebenfalls zur Luks-Gruppe gehört, die generelle Maskenpflicht aufgehoben, wie es auf Anfrage hiess. Mitarbeitende dürfen weiterhin eine Maske tragen, wenn sie wollen. Ebenfalls gilt in gewissen Fällen eine Maskenpflicht, etwa, wenn Mitarbeitende selbst Symptome haben oder mit besonders gefährdeten Personen in Kontakt kommen. Ebenfalls gilt die Maskenpflicht weiterhin für Patienten, welche Symptome haben, wie Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen. Über die Aufhebung der Besuchsregelung wird nächstens entschieden.

Das Kantonsspital Obwalden entscheidet am Donnerstag über die Aufhebung der Maskenpflicht, wie es auf Anfrage heisst. Ebenso diskutiere die Spitalleitung diese Woche die Besuchsregelung.