Nidwalden Steuern sind nicht das alleinige Kriterium für Unternehmen Der Nidwaldner Regierungsrat antwortet auf Fragen von Landrat Alexander Huser zur «Strategie globale Mindeststeuer für Unternehmen».

An seiner kommenden Sitzung vom 11. Mai befasst sich der Landrat mit einer Interpellation zum Thema «Strategie globale Mindeststeuer für Unternehmen». Alexander Huser (Grüne, Ennetbürgen) hält in seinem Vorstoss fest, dass Nidwalden mit Gewinnsteuern von 11,97 Prozent weit vor dem Schweizer Durchschnitt von 14,87 Prozent sowie der geforderten globalen Mindeststeuer von 15 Prozent rangiere.

Er wollte von der Regierung wissen, wie sie jene Faktoren, die neben tiefen Steuern für ein Unternehmen relevant sein können, wie Bildung, Lebensqualität, Mobilität oder Innovation, weiter fördern wolle. Solche Faktoren seien ebenso ausschlaggebend. Sollten die grossen Industrienationen der Welt ihr Vorhaben umsetzen, müssen Kantone, die auf tiefe Steuern setzen, sich neu positionieren, schreibt Huser in der Begründung seiner Interpellation. Darum sei es wichtig, sich frühzeitig über die Chancen und Risiken, die damit verbunden seien, Gedanken zu machen.

In seiner Antwort auf den Vorstoss teilt der Regierungsrat Husers Ansicht, dass tiefe Steuern nicht das alleinige Kriterium für eine Standortwahl seien. In den allermeisten Fällen führen Unternehmen einen aufwendigen Evaluationsprozess durch, wenn es darum geht, ihren Standort festzulegen. Dabei werden verschiedenste Kriterien berücksichtigt, analysiert und gewichtet. Neben den vom Interpellanten genannten Faktoren seien insbesondere auch die Verfügbarkeit von passenden Grundstücken respektive Immobilien, die verkehrstechnische Erschliessung/Anbindung, die Nähe zu Kunden, Wirtschaftszentren und Flughäfen sowie das Vorhandensein von qualifizierten Fachkräften von grosser Bedeutung.

Regierungsrat hat Handlungsbedarf erkannt

Die sich abzeichnende Einführung einer globalen Mindeststeuer habe für viele Schweizer Kantone – darunter auch der Kanton Nidwalden – zur Folge, dass der kantonale Handlungsspielraum beim Kriterium «Steuerbelastung» beschränkt werde. Es entfalle eine Möglichkeit, sich im Standortwettbewerb mittels tiefen Unternehmensgewinnsteuern ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen. Den daraus resultierenden Handlungsbedarf habe der Regierungsrat erkannt.

Bei einer Mindeststeuer werde sich der Steuerwettbewerb vermehrt auf die Ebene der natürlichen Personen konzentrieren, hält Alexander Huser zu einer weiteren Frage fest. Die negativen Auswirkungen dieses Wettbewerbs, insbesondere der Anstieg bei Boden-, Immobilien- und Mietpreisen seien bereits jetzt direkte Auswirkungen davon. Er möchte von der Regierung wissen, wie auf diese Veränderung reagiert werde und inwiefern den negativen Auswirkungen entgegengewirkt werden könne.

Druck auf Immobilienpreise ist ein schweizweites Phänomen

Die in den letzten Jahren angestiegenen Boden-, Immobilien- und Mietpreise im Kanton Nidwalden lassen sich aus Sicht des Regierungsrates mit der Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort, mit der damit verbundenen hohen Nachfrage, sowie mit dem beschränkten Angebot an Landreserven und an Wohnungs-, Büro-, Gewerbe- und Industrieräumlichkeiten erklären, so die Antwort. Wobei ein grosser Teil des Preisanstieges auf das nun schon seit längerer Zeit sehr tiefe Zinsniveau zurückzuführen sei. Dabei handle es sich nicht um ein nidwaldenspezifisches, sondern um ein schweizweites Phänomen.

Zweifellos habe die Höhe von Steuersätzen bei juristischen und natürlichen Personen einen Einfluss auf die Attraktivität Nidwaldens als Wirtschafts- und Wohnstandort. Bei der Einführung einer Mindeststeuer sei aber nicht davon auszugehen, dass sich der Steuerwettbewerb auf die Ebene der natürlichen Personen konzentrieren wird, wie es die Fragestellung des Interpellanten vermuten lasse.

Für die allermeisten natürlichen Personen seien die Steuern ein untergeordneter Faktor bei der Suche eines neuen Zuhauses. Bedeutsamer seien etwa der Arbeitsort, die Nähe zu Familienangehörigen, verfügbare Wohnungen, gute Infrastruktur, attraktive Mobilitätsverbindungen oder die Nähe zu Kultur- und Freizeitangeboten.

Bei den wenigen von der Umsatzgrenze von 750 Millionen Euro betroffenen Nidwaldner Unternehmen – also Konzernen mit Hauptsitz in Nidwalden – geht die Regierung nicht von kurz- oder mittelfristigen Wegzügen aufgrund der neuen Mindestbesteuerung aus, wie sie auf eine weitere Frage Husers schreibt. Viel schwieriger zu beurteilen sei die Situation bei ausländischen Konzernen, die in Nidwalden eine Tochtergesellschaft oder eine Betriebsstätte unterhielten. Bei diesen sei nicht auszuschliessen, dass Veränderungen aufgrund von Umstrukturierungen im Konzern auch Nidwalden betreffen würden.

Da der Anteil der Unternehmen am Kantonssteueraufkommen nur rund 12 Prozent betrage, wäre auch bei vereinzelten Wegzügen mit keinen Folgen für die Besteuerung der natürlichen Personen zu rechnen, so die Regierung.

Keine Strategie zu weichen Standort-Faktoren

Alexander Huser, Landrat Grüne Ennetbürgen. Bild: Matthias Piazza

«Der Fokus liegt nach wie vor auf der Tiefsteuerstrategie», sagt Interpellant Alexander Huser auf Anfrage. Aus seiner Sicht würden die weichen Standortfaktoren zu wenig beachtet. «Und es fehlt auch eine Strategie, wie diese gefördert werden sollen.» So liege Nidwalden gemäss des kantonalen Wettbewerbsindikators, welcher von der UBS erhoben worden ist, bei Themen wie der Erreichbarkeit oder dem Zugang zu Infrastruktur auf den hinteren Plätzen. Bei der Wirtschaftsstruktur weise Nidwalden ein Klumpenrisiko auf. «Die weichen Faktoren sind auch sehr wichtig für das heimische Gewerbe und die Bevölkerung», betont Huser.