Nidwalden Steuerportal eTax wird weiter ausgebaut Eine Million Franken Kredit genehmigte das Parlament. Damit soll des bereits in Betrieb stehende Steuerportal gemeinsam mit Obwalden weiter ausgebaut werden.

Seit 2020 können die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner ihre Steuererklärung digital einreichen. Jetzt wird das Portal eTax ausgebaut. Bild: PD

«Die Digitalisierung ist Tatsache, es bleibt kein anderer Weg», sagte Finanzdirektor Alfred Bossard einleitend bei der Beratung über einen Objektkredit für die zweite Etappe des Steuerportals. Seit Januar 2020 ist eTax in Nidwalden in Betrieb und ermöglicht den Steuerkunden die Steuererklärung vollständig elektronisch einzureichen. Das Steuerportal soll nun weiter ausgebaut und der digitale Austausch mit den Behörden ermöglicht werden. Die Weiterentwicklung geschieht in Zusammenarbeit mit dem Kanton Obwalden, wodurch Kosten gespart werden können. Der Obwaldner Kantonsrat hat einem entsprechenden Kredit bereits zugestimmt.

Die Einwohnerinnen und Einwohner können in Zukunft unter anderem den Zugriff auf die Steuererklärung und das Steuerportal selbstständig bewirtschaften. Dadurch soll die Unterstützung beim Ausfüllen etwa durch ein Familienmitglied erleichtert werden. Zudem sollen künftig Unterlagen wie Veranlagungen oder Rechnungen nicht nur elektronisch empfangen, sondern nachzuliefernde Unterlagen auch digital eingereicht werden können. Für Ehepaare seien neu zwei separate Zugänge zum Steuerportal möglich.

Dass am Ausbau kein Weg vorbeiführt, sahen auch die beiden vorberatenden Kommissionen und alle Fraktionen. Der Landrat genehmigte einstimmig mit 55 Ja-Stimmen einen bis 2024 befristeten Kredit von einer Million Franken für die Erweiterung des Steuerportals (Projekt Steuerportal 2. Etappe).