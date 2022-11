Nidwalden Stimmvolk lehnt Stans West knapp ab Die Nidwaldner Stimmbevölkerung bekennt sich nicht zur 18,8 Millionen Franken teuren Entlastungsstrasse im Westen von Stans.

Wird nicht gebaut: Eine Entlastungsstrasse im Westen von Stans. Bild: Florian Pfister (Stans, 4. Oktober 2022)

Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 52,7 Prozent (7466 Nein zu 6700 Ja) lehnten die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner am Sonntag den Kredit über 18,8 Millionen Franken ab. Mit Ausnahme von Ennetmoos (714 Ja, 335 Nein) und Wolfenschiessen (310 Ja, 303 Nein) lehnten alle Nidwaldner Gemeinden das Projekt ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 46 Prozent. «Wir akzeptieren diesen Entscheid. Für die Bevölkerung waren bei diesem Projekt offenbar noch zu viele Fragen offen», kommentiert Baudirektorin Therese Rotzer-Mathyer das Abstimmungsresultat.

Die rund ein Kilometer lange Strasse hätte eine schnelle Verbindung zwischen Ennetmoos und der Autobahnausfahrt Stand-Nord dargestellt und so das Zentrum von Stans vom Verkehr entlastet. Der Regierungsrat und eine Mehrheit des Landrates hatten die Vorlage zur Annahme empfohlen. Der Gemeinderat von Stans hat dem Projekt zwar knapp zugestimmt, jedoch öffentlich gefordert, dass vor dem Bau der Entlastungsstrasse flankierende Massnahmen und der Abtausch von Gemeinde- und Kantonsstrassen geprüft werden. Die Gegner haben den Nutzen der Strasse angezweifelt, wenn die flankierenden Massnahmen nicht Bestandteil des Projektes sind, und sich für eine Gegenüberstellung mit einer anderen Linienführung ausgesprochen.

Nidwalden plant seit rund 40 Jahren eine Umfahrungsstrasse im Westen von Stans. «Bevor ein neues Projekt lanciert wird, ist die Politik gefordert. Es sind die offenen Fragen zu den flankierenden Massnahmen und einem allfälligen Abtausch von Kantons- und Gemeindestrassen zu klären. Dies wären wir bei einem Ja in einem zweiten Schritt angegangen», so Baudirektorin Therese Rotzer-Mathyer. Daher beabsichtigt der Kanton, den Gemeinderat von Stans und die im Landrat vertretenen Parteien zu einem runden Tisch einzuladen. Gemeinsam sollen die Eckwerte der Verkehrsplanung in Stans diskutiert und im Grundsatz festgelegt werden. «Erst wenn ein mehrheitsfähiger Konsens gefunden worden ist, macht es Sinn, ein neues Projekt mit einer vorgängigen Überprüfung der Linienführung in Angriff zu nehmen», resümiert Therese Rotzer-Mathyer. (rem)