Nidwalden SVP Hergiswil nominiert vier Kandidierende für die Landratswahlen Mit Erich König, Christoph Keller, Pia Häfliger und Andreas Kohler geht die Ortspartei ins kommende Landratsrennen.

An ihrer Mitgliederversammlung hat die SVP Hergiswil vier Kandidatinnen und Kandidaten für die Landratswahlen gewählt. Laut Mitteilung der Partei ist diese Nomination einstimmig geschehen.

Die Kandidierenden Erich König, Christoph Keller, Pia Häfliger und Andreas Kohler (von links). Bild: PD

Das bisherige Mitglied Christoph Keller stellt sich dabei wieder zur Wahl. Er ist seit 2014 Mitglied des Landrates und dort in der Kommission Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (BKV) tätig. Seit 2020 ist er für die SVP Hergiswil auch im Gemeinderat von Hergiswil. Der 58-jährige Vater arbeitet als Leiter Administration und Finanzen im Familienbetrieb seines Bruders, der Werner Keller Metallbau AG in Hergiswil.

Die zweite Kandidatin Pia Häfliger ist Mitglied der SVP Hergiswil und ursprünglich gelernte Tiefbauzeichnerin. Sie habe sich anschliessend ein Executive MBA erarbeitet und ist heute Leiterin Informatik Schweiz in einem internationalen Baustoffindustrieunternehmen. Sie sei mit der Landwirtschaft aufgewachsen, war lange in einem Energiekonzern tätig, führte eine Non-Profit-Organisation im Gesundheitswesen ehrenamtlich, weshalb die 48-Jährige Kompetenzen in Führung, Bau, Energie-, Volks- und Landwirtschaft sowie in Gesundheit und Soziales mitbringe.

Zwei Vorstandsmitglieder treten an

Der Landratskandidat Erich König ist im Vorstand der SVP Hergiswil, arbeitet als Postbote bei der Schweizerischen Post und war zehn Jahre im Vorstand des Personalverbandes Transfair, davon drei Jahre als Vizepräsident. Er ist 63 Jahre alt, verheiratet und Grossvater von zwei Enkelkindern.

Auch Andreas Kohler ist Vorstandsmitglied der SVP Hergiswil und arbeitet als IT-Financial-Controller in einem internationalen Handelskonzern. Er ist 55 Jahre alt und verheiratet. In seiner Freizeit fahre er leidenschaftlich Motorrad und sei sportlich aktiv. (mah)