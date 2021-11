Nidwalden SVP nominiert drei Kandidierende für Regierungsratswahl Res Schmid, Michèle Blöchliger und Armin Odermatt sollen die SVP ab 2022 im Nidwaldner Regierungsrat vertreten.

Die SVP Nidwalden hat an ihrer internen Nominationsversammlung am Freitag in Ennetbürgen die Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierungsratswahlen ausgewählt. Nominiert für die Wahlen vom 13. März 2022 wurden die beiden bisherigen Res Schmid und Michèle Blöchliger sowie neu Armin Odermatt, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt.

Von links: Res Schmid, Michèle Blöchliger und Armin Odermatt. Bild: PD

Res Schmid führt seit 2010 die Nidwaldner Bildungsdirektion und stelle mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern «optimale Bedingungen zugunsten der Bildung sicher». Er habe wichtige Projekte umgesetzt wie den Erhalt des Kindergartens oder die Wiedereinführung der Noten ab der dritten und vierten Klasse. Für die kommenden vier Jahre sehe er als Schwerpunkte die Förderung der Berufsbildung und das Ziel, das integrative Schulmodell nicht zu einem Problem für die Regelklasse werden zu lassen. Schmid ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und war Militär- und Testpilot.

Die Hergiswilerin Michèle Blöchliger ist seit 2018 Gesundheits- und Sozialdirektorin des Kantons Nidwalden und habe bewiesen, dass sie auch in einer schwierigen Situation ihre Aufgabe souverän wahrnehme. Sie sei «bestens qualifiziert, ihre Arbeit weiterhin zum Wohl des Kantons auszuüben». Blöchliger ist verheiratet und hat drei fast erwachsene Kinder.

Odermatt soll Baudirektion übernehmen

Der dritte nominierte SVP-Regierungsratskandidat heisst Armin Odermatt und gehört seit 2010 dem Landrat an. Er präsidiert die Kommission für Bau, Umwelt und Landwirtschaft. «Seine Dossierkenntnis und Führung der Sitzungen wird parteiübergreifend geschätzt», heisst es in der Mitteilung. Odermatt arbeitet als Bauführer in einem lokalen Unternehmen. Vorgesehen sei er denn auch für die frei werdende Leitung der Baudirektion. Aufgewachsen in Nidwalden und als Vater von vier Kindern sei Odermatt «bestens im Kanton verankert und kennt durch seine offene Art die Sorgen der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner». Er ist verheiratet, Vater von vier Töchtern, Präsident des Nidwaldner Hilfsfonds und im Vorstand des Hauseigentümerverbands Nidwalden.