Nidwalden Teffli-Rally und Kleinseilbahnen sind nun lebendige Traditionen in der Schweiz In der Schweiz werden bedeutende Formen des Kulturerbes in einer Liste zusammengefasst. Der Bund hat diese nun um 29 Einträge ergänzt, darunter zwei aus der Zentralschweiz.

Zwei Teffli-Fahrer in Aktion. Bild: André A. Niederberger (Ennetmoos, 13. 8. 2022)

Der Bund hat die Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz erweitert. Neu zum immateriellen Kulturerbe gehört die Teffli-Rally in Ennetmoos, wie das Bundesamt für Kultur mitteilt. Bei der Teffli-Rally fahren rund 170 Fahrerinnen und Fahrer in originell gestalteten Tefflis um die Wette. Der Anlass, der alle zwei Jahre stattfindet, zieht jeweils rund 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer in seinen Bann. Die 13. Ausgabe findet am 16. und 17. August 2024 statt.

Ebenfalls neu in die Liste aufgenommen wurde der Begriff «Kleinseilbahnen in der Zentralschweiz». Alleine im Kanton Nidwalden gibt es über 40 Seilbahnen, in Uri sind es mehr als 30.

Wildheuen ist auch auf Liste

In der Liste aufgeführt sind zum einen Aktivitäten, die von breiten Bevölkerungsschichten ausgeübt und gepflegt werden. Andererseits enthält die Liste auch Wissen und Fertigkeiten, die von Gruppen und Gemeinschaften praktiziert und weitergegeben werden. Bereits früher in die Liste aufgenommen wurden aus dem Kanton Nidwalden etwa die Älplerchilbi, das Wildheuen, der Betruf oder Wilderergeschichten.

Mit der Ratifikation des Unesco-Übereinkommens zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes im Jahr 2008 hatte sich die Schweiz verpflichtet, ein Inventar des immateriellen Kulturerbes in der Schweiz zu erarbeiten, zu führen und periodisch zu aktualisieren. Die Liste umfasst aktuell 228 Begriffe. (rem)

Kari Kreidler ist das Aushängeschild der Teffli-Rally in Ennetmoos. Video: Tele 1