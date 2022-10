Nidwalden Teile von Stans und Ennetmoos ohne Strom – das war die Ursache Am Sonntag kam es zu Stromunterbrüchen in Stans und Ennetmoos. Nun ist die Ursache bekannt.

Das Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) hatte mit einem Stromausfall zu kämpfen. Symbolbild: Matthias Piazza

Im Kanton Nidwalden kam es am Sonntagmorgen zu einem Stromausfall. Betroffen waren Teile von Stans und Ennetmoos, wie das Kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) mitteilte. «Infolge eines Erdschlusses an einer Kabelleitung sprach der automatische Leitungsschutz an und trennte einen grösseren Leitungsabschnitt vom übrigen Stromnetz», schreibt das EWN.

Was ist ein Erdschluss? Als Erdschluss bezeichnet man in der Elektrotechnik einen Fehlerfall, bei dem ein Aussenleiter Kontakt zur Erde hat. Erdschlüsse können durch einen Durchschlag der Isolierung, zum Beispiel eines Kabels, entstehen, Funken oder Lichtbogen zur Folge haben und gefährlich für Menschen, Tiere, den stabilen Netzbetrieb und elektrotechnische Anlagen werden.

Infolge des, durch den Erdschluss verursachten, Spannungsanstieg wurde bei einer weiteren Leitung ein Schaden verursacht. Um diesen zweiten Schaden zu lokalisieren, mussten verschiedene, kurzzeitige Ausschaltungen und Umschaltungen im Zentrum von Stans und kleinen Teilen von Oberdorf vorgenommen werden.

Das EWN lokalisierte den Schaden am Sonntagmorgen um 10 Uhr, dieser konnte mittels Leitungsumschaltungen sofort behoben werden. Um etwa 11.15 Uhr habe auch der zweite Schaden eingegrenzt und der normale Versorgunggrad wieder hergestellt werden könnten, schreibt das EWN weiter (rem).