Nidwalden Tourismus Stans wiederholt Beizen-Trophy Im Sommer findet bereits zum dritten Mal die Beizen-Trophy mit den Stanser, Ennetmooser und Oberdorfer Restaurants statt. Es sind wieder Preise im Gesamtwert von 2000 Franken zu gewinnen.

Bis im August läuft wieder die Beizen Trophy in Stans, Ennetmoos und Oberdorf. Bild: PD

Der Sommer ist in den Startlöchern und damit auch die Lust, in einer der unzähligen Gartenwirtschaften entweder ein feines Essen oder einfach ein genussvolles Dessert zu essen. Dies hat Tourismus Stans dazu bewogen, die Beizen-Trophy bereits zum dritten Mal durchzuführen, dieses Jahr jedoch während den Sommermonaten Juni, Juli und August. «Mit der Beizen-Trophy wollen wir die Bevölkerung animieren, in den lokalen Gastronomiebetrieben in Stans, Ennetmoos und Oberdorf zu konsumieren und sie so zu unterstützen,» erklärt Peter Bircher, Präsident von Tourismus Stans die Idee.

Dass diese Idee nun bereits zum dritten Mal durchgeführt wird, stösst auch bei der Gastronomie auf Zustimmung. Martin Meier, Gastgeber der Wirtschaft zur Rosenburg in Stans, meint: «Wir begrüssen es sehr, dass die lokale Tourismusorganisation auch nach der Corona-Pandemie dafür bestrebt ist, unsere Gastronomie zu unterstützen.»

Das Prinzip ist einfach: Wer ab sofort bis Ende August 2022 in drei verschiedenen Restaurants in Stans, Ennetmoos und Oberdorf für mindestens 20 Franken konsumiert, erhält jeweils einen Stempel in der Stempelkarte. «Wichtig erscheint uns, dass die Gäste mehrere Restaurants besuchen müssen, um beim Wettbewerb mitzumachen. Dies führt dazu, dass immer wieder andere Gastronomiebetriebe besucht werden», betont Peter Bircher.

Mit der Abgabe der Stempelkarte mit drei visierten Einträgen beim Tourismus Büro am Bahnhof in Stans nimmt der Gast am Wettbewerb teil. Die Preise reichen von Film-Gutscheinen im Kino Stans, über Gutscheine der Stanser Dorfläden bis zu einem Konsumationsgutschein im Wert von 400 Franken in einem örtlichen Restaurant nach Wahl. Die Stempelkarte gibt es bei allen teilnehmenden Restaurants in Stans, Ennetmoos und Oberdorf sowie im Tourismus Büro am Bahnhof in Stans (Schalter Zentralbahn). (pd)