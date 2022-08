Nidwalden «Überrascht vom Vorgehen»: GLP will wissen, warum der Regierungsrat das Gesamtverkehrskonzept noch nicht verabschieden konnte Die GLP-Landratsmitglieder Matthias Christen und Christina Amstutz haben der Regierung ein einfaches Auskunftsbegehren überwiesen.

Man sei «überrascht vom Vorgehen» des Nidwaldner Regierungsrates, das neue Gesamtverkehrskonzept während vier weiterer Monate in einer regierungsrätlichen Arbeitsgruppe weiterzubearbeiten. Deshalb haben ihm die GLP-Landratsmitglieder Matthias Christen (Buochs) und Christina Amstutz (Stans) zusammen mit zwölf weiteren Landrätinnen und Landräten ein einfaches Auskunftsbegehren überwiesen. Dies schreibt die Nidwaldner GLP in einer Mitteilung.

Ihre Mitglieder wollen wissen, aufgrund welcher Themen das Gesamtverkehrskonzept trotz der langen Vorlaufzeit vom Regierungsrat noch nicht verabschiedet werden konnte. «Insbesondere soll er darüber Auskunft erteilen, welches die Kernelemente für die Weiterbearbeitung der regierungsrätlichen Arbeitsgruppe sind.»

An «4V-Strategie» soll festgehalten werden

Zudem stelle sich für die Unterzeichnenden die Frage, weshalb die politische Steuerungsgruppe, welche bei der Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzeptes einen «sehr wertvollen Beitrag» geleistet habe, bei der nun anstehenden Überarbeitung nicht miteinbezogen werden soll. Schliesslich soll der Regierungsrat auch dazu Stellung nehmen, wie sichergestellt wird, dass die geplante Verabschiedung des Gesamtverkehrskonzeptes im November nicht erneut verzögert oder verschoben werde.

Christen und Amstutz sei es ein Anliegen, dass der Kanton Nidwalden die akuten Knackpunkte im Nidwaldner Verkehrssystem «ganzheitlich und nachhaltig löst und die bestehenden Probleme nun endlich anpackt». Insbesondere solle an der «4V-Strategie» (Verkehr vermeiden, verlagern, verträglich gestalten und vernetzen) festgehalten und nicht im Nachhinein durch die regierungsrätliche Arbeitsgruppe abgeschwächt werden. «Die beiden Landräte der GLP Fraktion setzen sich für eine zeitnahe Verabschiedung des Gesamtverkehrskonzeptes ein, damit mit dessen Umsetzung gestartet werden kann.»

Gestützt auf eine Motion des Hergiswiler FDP-Landrats Remo Zberg hatte die Baudirektion ein Gesamtverkehrskonzept erarbeitet und den Entwurf im vergangenen Februar dem Regierungsrat zur Verabschiedung überwiesen. Im Juli informierte der Regierungsrat über seinen Entscheid, das Gesamtverkehrskonzept während vier weiterer Monate in einer regierungsrätlichen Arbeitsgruppe weiterzubearbeiten und voraussichtlich im November zu verabschieden. Dies, nachdem sich der Regierungsrat bereits in den vergangenen vier Monaten an mehreren Sitzungen mit der Vorlage auseinandergesetzt habe, so die GLP. (lur)