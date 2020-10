Nidwalden und Obwalden stehen hinter Masken-Entscheid des Bundes Die Regierungen in der Zentralschweiz hatten sich zuvor auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Grossanlässe stehen in Nidwalden und Obwalden zurzeit weniger im Vordergrund.

Mit dem Entscheid des Bundesrates vom Sonntag für eine einheitliche Maskenpflicht in der Schweiz sind die kantonal unterschiedlichen Regelungen hinfällig. So auch in Nidwalden. Der Kanton hatte am vergangenen Freitag eine differenzierte Maskenpflicht verfügt, die unter anderem den Umstand berücksichtigte, dass die meisten Ansteckungen zuletzt im privaten und beruflichen Umfeld stattgefunden haben. «Ich fand unsere differenzierte Lösung gut», sagt Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger. Als schon am Freitag absehbar geworden sei, in welche Richtung der Bundesrat gehen werde, habe sich die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz am Samstag darauf verständigt, sich für eine einheitliche Lösung auszusprechen, hält die Regierungsrätin fest. Die kantonalen Unterschiede in der Vorgehensweise gegen die Verbreitung des Cononavirus seien in den vergangenen Wochen angemessen gewesen, schrieb die Konferenz in einer Mitteilung. Die epidemiologische Lage habe sich unterschiedlich entwickelt. Dies habe sich geändert.

Obwalden hat bereits am Freitag eine umfassende Maskenpflicht verfügt. Angesichts der Dynamik der Entwicklung und einer besseren Verständlichkeit der Massnahmen für die Bevölkerung befürwortet die Obwaldner Regierung eine Harmonisierung der Massnahmen durch den Bund, um eine verstärkte Wirkungskraft zu erreichen, schreibt Gesundheitsdirektorin Maya Büchi auf Anfrage. «Die Ausbreitung des Virus muss gebremst werden, ansonsten droht eine Überlastung der kantonalen Contact-Tracer und des Gesundheitswesens. Wir wollen keinen erneuten Lockdown, welcher wiederum auch weitgehende Auswirkungen auf die Wirtschaft der Region haben würde», hält sie fest.

Grossanlässe sind selten

Nicht im Vordergrund steht für Michèle Blöchliger derzeit das Thema Grossanlässe. Der Kanton Bern etwa hat Grossanlässe über 1000 Teilnehmer untersagt. «Solch grosse Anlässe sind in Nidwalden selten», sagt Michèle Blöchliger. «Diese Teilnehmerzahlen erreicht vielleicht einmal ein Schwingfest oder ein Cup-Spiel mit einer grossen Nummer im Schweizer Fussball.» Der Regierungsrat werde sich mit Grossanlässen beschäftigen, sollten solche anstehen.

Auch in Obwalden gibt es wenige wirkliche Grossänlässe, so Maya Büchi. Bereits bekannt sei, dass das Skispringen in Engelberg ohne Zuschauer vor Ort stattfinden werde. «Nichts desto trotz werden wir die Entwicklung genau beobachten und falls notwendig und unter Absprache mit den Nachbarkantonen zeitnah Entscheidungen treffen», betont Maya Büchi.