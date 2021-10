Nidwalden Verurteilter IV-Schwindler blitzt zum zweiten Mal vor Bundesgericht ab Weil er eine Ansteckung mit dem Coronavirus fürchtete, wollte ein Mann seine vierjährige Freiheitsstrafe in einem Pflegeheim nicht antreten. Das Bundesgericht weist seine Beschwerde jedoch ab.

Ein verurteilter Betrüger aus dem Kanton Nidwalden ist bereits zum zweiten Mal ans Bundesgericht gelangt. Während er im ersten Fall die ihm auferlegte Freiheitsstrafe von vier Jahren nicht akzeptieren wollte, war er beim zweiten Mal nicht mit dem Pflegeheim einverstanden, in welchem die Strafe vollzogen werden sollte. Gemein ist den beiden Fällen, dass sie aus Sicht des Mannes in einer Niederlage endeten.

Das Bundesgericht in Lausanne ist die höchste Schweizer Gerichtsinstanz. Bild: Jean-Christophe Bott/ Keystone

Zur Vorgeschichte: Nach einem Verkehrsunfall im Jahr 1989 wurde dem Verurteilten eine Invalidenrente zugesprochen. Der Mann erlangte seine Arbeitsfähigkeit später wieder und arbeitete in den Jahren 2002 bis 2008 als Inhaber und faktischer Geschäftsleiter. Er bezog während dieser sechs Jahre aber weiterhin Rentenleistungen, obwohl er gleichzeitig das Neunfache seines Invalideneinkommens verdiente. Gegenüber seinem Arzt simulierte der Mann Schmerzen und machte Einschränkungen geltend. Das Obergericht des Kantons Nidwalden verurteilte ihn im Jahr 2018 wegen gewerbsmässigen Betrugs, Urkundenfälschung und weiterer Delikte.

Die Frage nach dem Gesundheitszustand

Nachdem die Verurteilung durch das Bundesgericht bestätigt worden war, verfügte das Nidwaldner Amt für Justiz, dass die vierjährige Freiheitsstrafe in einem Zürcher Pflegeheim vollzogen werden soll. Dagegen wehrte sich der Mann erfolglos bei der kantonalen Justiz- und Sicherheitsdirektion und auch vor dem Verwaltungsgericht.

Vor dem Bundesgericht monierte der mittlerweile 72-Jährige, dass die Verlegung in ein Heim angesichts seiner Lungenkrankheit und seiner Krebserkrankung vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronapandemie nicht verantwortbar sei. Da seine Lebenserwartung laut Einschätzung des Kantonsarztes für die nächsten vier Jahre bei 18 Prozent liege, entbehre der Vollzug der Freiheitsstrafe «jeglicher Menschlichkeit». Der Mann plädierte darauf, dass er «straferstehungsunfähig» sei. Er sieht sich also aus gesundheitlichen Gründen nicht im Stande, die Freiheitsstrafe anzutreten – weder im regulären noch in einem angepassten Vollzug.

Covid-Ansteckung wäre auch in Freiheit möglich

Dass der Mann körperliche Leiden hat und medizinisch intensiv versorgt werden muss, stellen ärztliche Berichte nicht in Frage. Entsprechend lehnte der Kantonsarzt den Strafvollzug in einer gewöhnlichen Haftanstalt ab. Er hielt es jedoch für verantwortbar, dass der Verurteilte seine Strafe im Pflegeheim absitzen muss. Daran vermochte das Coronavirus nichts zu ändern. Da der Beschwerdeführer für seine Behandlungen sowieso regelmässig Ärzte und Spitäler aufsuchen müsste, wäre auch in Freiheit eine Ansteckung möglich, so die Argumentation.

Dies sah das Nidwaldner Verwaltungsgericht gleich. Es stützte sich bei seinem Entscheid im Februar dieses Jahres auf die Aussagen des Pflegeheims, wonach die Betreuung rund um die Uhr gewährleistet werden könne und die Hygienevorschriften sowie die Abstandsregeln eingehalten würden. Das Leben des Mannes sei somit durch den Aufenthalt nicht wesentlich gefährdet.

Bundesgericht hält Pflegeheim für geeignet

Das Bundesgericht erörtert in seinem Urteil die Gründe, die gegeben sein müssten, damit ein Aufschub des Strafvollzugs – wie vom Beschwerdeführer gefordert – gewährt werden könnte. Demnach müsste der Vollzug eine «konkrete Lebensgefahr des Verurteilten» bewirken oder ihn zumindest «einem ernsthaften Risiko für seine Gesundheit» aussetzen. Wie das Bundesgericht bereits in früheren Urteilen festhielt, stellt die Pandemie kein Hindernis für den Strafvollzug dar, wenn die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation und des Bundesamts für Gesundheit eingehalten werden. Unter anderem, weil das Heim dies verspricht, erachten die zwei Lausanner Richterinnen und der Richter die ausgewählte Institution als geeignet. Sie bejahen die Straferstehungsfähigkeit des Beschwerdeführers und weisen seine Beschwerde ab.