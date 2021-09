Nidwalden Psychische Gesundheit: Viele Jugendliche leiden unter Medienwelt und Coronamassnahmen Wie steht es um die psychische Verfassung unserer Jugendlichen und wo liegen die Probleme? Damit hat sich die diesjährige Gesundheits- und Sozialkonferenz Nidwalden beschäftigt.

«Die psychische Befindlichkeit von Jugendlichen im Kanton Nidwalden» lautete das Thema der Gesundheits- und Sozialkonferenz Nidwalden, die am Mittwoch in Stans stattfand. Eingeleitet wurde die Konferenz durch eine musikalische Darbietung der amerikanischen Band The Bowmans, die sich in ihren Songtexten mit sozialen Problemen auseinandersetzen. Danach informierten Oliver Bilke-Hentsch, Verena Wicki Roth, Vorsteherin Sozialamt Nidwalden und Regierungsrätin Michèle Blöchliger über die aktuelle psychische Lage der Jugendlichen.

Oliver Bilke-Hentsch spricht an der Gesundheits- und Sozialkonferenz in Stans. Bild: Manuel Kaufmann (Stans, 8. September 2021)

Oliver Bilke-Hentsch ist Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Luzerner Psychiatrie Lups, die seit 2017 auch für die institutionelle psychiatrische Versorgung der Kantone Nid- und Obwalden zuständig ist. In seinem Referat wies er auf zwei Probleme hin, die einen negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit vieler Jugendlicher hätten. Eines dieser Probleme sei das Aufwachsen in der digitalen Medienwelt. Dabei handle es sich nicht um ein neues Phänomen, jedoch um ein sich akzentuierendes, sagte Bilke-Hentsch. Der Chefarzt verwies auf eine Studie, bei der untersucht wurde, wie sich die Medienabhängigkeit bei jungen Leuten verteilt. «Dabei stellte sich heraus, dass deutlich mehr Mädchen medienabhängig sind als Jungs», so Bilke-Hentsch.

Mädchen sind stärker betroffen

Auch bei den stationären Behandlungen seien Mädchen stärker betroffen:

«Im Frühjahr 2021 hatten wir 50 stationäre Plätze besetzt, 42 davon mit Mädchen.»

Die grösste Gefahr bei Mädchen sei neben der Depression die Essstörung. «Wir haben im Moment fünf Fälle von schwerer Magersucht in stationärer Behandlung», so Bilke-Hentsch. Wichtig sei, dass man es gar nicht so weit kommen lasse. Dabei seien auch Lehrer oder Trainer gefragt, die zu den Betroffenen eine gewisse Distanz haben, denn für die Eltern sei es oft sehr schwierig, Probleme zu erkennen, die schleichend auftreten.

Das zweite grosse Problem, das Bilke-Hentsch ansprach, sind die Einschränkungen und Probleme, welche die Coronamassnahmen mit sich bringen. Strukturverluste, Existenzängste, fehlende Ausgleichsangebote, verwirrende Medienberichte und die ungesteuerten virtuellen Fluchtmöglichkeiten stellen laut Bilke-Hentsch grosse Probleme für die Psyche von Jugendlichen dar. So sei auch die Inanspruchnahme der Pflegetage ab dem Frühling 2020 deutlich angestiegen und die Betten der Psychotherapie seien seither sehr stark ausgelastet. Auch die Wartezeiten für eine ambulante Behandlung in der Lups stiegen stark an: Zwischen 2019 und 2021 haben sich diese verdreifacht. Oliver Bilke-Hentsch wies ausserdem darauf hin, dass in der nationalen Corona-Taskforce bis Mai dieses Jahres kein Vertreter der psychologischen oder psychiatrischen Seite Einsitz hatte.

Anlässe sind wichtig für Vernetzung im Kanton Nidwalden

Verena Wicki Roth, Vorsteherin Sozialamt Nidwalden. Bild: Manuel Kaufmann (Stans, 8. September 2021)

Verena Wicki Roth, Vorsteherin des Sozialamtes Nidwalden, bezeichnete die Pandemie als den «Tropfen, der das Fass zum überlaufen brachte». Sie beobachte im Kanton Nidwalden dieselben Probleme wie Bilke-Hentsch. Zusammen mit der Gesundheits- und Sozialdirektion hat Wicki Roth die Gesundheits- und Sozialkonferenz organisiert und konnte rund 75 Teilnehmer für einen Besuch begeistern, darunter Fachpersonen, Politiker und auch private Interessierte. «Solche Anlässe sind wichtig für eine gute Vernetzung im Kanton», so Wicki Roth. Diese sei besonders wichtig, denn wenn Lösungen gefunden werden müssen, gelänge die Kontaktaufnahme mit einer Fachperson einfacher und schneller. Dabei habe Nidwalden einen grossen Vorteil:

«Der Kanton ist klein und überschaubar, die Wege sind kurz. Das vereinfacht die gute Vernetzung.»

«Zusammenarbeit mit der Lups hat sich bewährt»

Auch die Nidwaldner Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger nahm an der Konferenz teil. Sie betonte insbesondere die Wichtigkeit und Aktualität des Themas. «Die psychische Befindlichkeit der Jugend beschäftigt momentan sehr viele Leute, ob im Beruf oder privat.» Die SVP-Regierungsrätin sei sehr froh, dass dem Thema mittlerweile mehr Beachtung geschenkt werde. Blöchliger hat selbst Kinder im Jugendalter und habe gesehen, wie sich insbesondere der Fernunterricht negativ auf die Psyche der Jugendlichen ausgewirkt habe. «Am Anfang fanden den Onlineunterricht viele noch toll, doch irgendwann begann ihnen der soziale Austausch und die direkte Interaktion zu fehlen.»

Blöchliger zeigte sich überzeugt von der Kollaboration mit der Lups: «Die Zusammenarbeit hat sich sehr bewährt und wird auch von den betroffenen Personen sehr geschätzt.» Es sei deshalb nicht problematisch, dass man im Kanton Nidwalden keine eigene psychiatrische Institution habe. Weiter versuche man – zusammen mit der Lups – die Wartezeiten für eine Aufnahme in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zu verkürzen. Doch neues, ausgebildetes Personal liesse sich nicht vom einen auf den anderen Tag finden.