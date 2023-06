Nidwalden «Ich hatte im Flieger gar keine Angst»: Viviens Teddybär durfte mit auf den Rundflug Das erste Seaplane-Meeting dieses Jahres in Hergiswil zieht viele Interessierte an.

Grossmutter Monika Würsch aus Beckenried und ihr Grosskind, die Erstklässlerin Vivien, teilten am Freitagnachmittag auf einem Steinbänkli im Garten des Seehotels Pilatus ihre Begeisterung über das, was sie kurz vorher erlebt hatten: einen Flug in einem Wasserflugzeug mit Start im Hergiswiler Seebecken und den rund halbstündigen Flug bis nach Brunnen und zurück. «Das war das Grösste, ich bin begeistert, das muss man einmal erlebt haben», schwärmte Monika Würsch. In der Familie sei in den vergangenen Jahren immer wieder davon gesprochen worden, doch einmal einen Flug als Passagier in einem Wasserflugzeug mitzumachen», sagte sie. «Und heute hat mein Sohn gesagt, jetzt reden wir nicht mehr nur davon, sondern machen es!»

Monika Würsch und ihr Grosskind Vivien aus Beckenried sind begeistert nach ihren Flügen. Bild Robert Hess (Hergiswil, 2. 6. 2023)

Kaum waren ihre begeisterten Worte verklungen, kam Grosskind Vivien herangespurtet und setzte sich zum Grosi. «Ich hatte im Flieger gar keine Angst», sagte die 7-Jährige: «Mir hat es so richtig gefallen. Ich konnte mit meinem Teddybär ganz allein neben dem Piloten sitzen», berichtete sie stolz. «Dädi ist noch in der Luft, der kommt später.»

Das war aber noch nicht alles Bedeutende für sie. «Ich komme in der Zeitung», verkündete sie später beim Empfangsstand. Auf Nachfrage war zu erfahren, dass ein Kind diesen Alters ohne Begleitung, aber nur neben und nicht hinter dem Piloten mitfliegen könne. Der Entscheid liege beim Piloten.

Sechs Flugzeuge boten Rundflüge an

Die Familie Würsch war am diesjährigen ersten Event des Hans-Fuchs-Memorials von Freitag bis Sonntag bei weitem nicht die einzig Begeisterten. Die Piloten mit ihren insgesamt sechs Wasserflugzeugen waren fast ständig mit Passagieren in der Luft.

Zwei Flugzeuge auf dem Weg mit ihren Passagieren zum Startplatz im Hergiswiler Seebecken. Bild Robert Hess (Hergiswil, 3. 6. 2023)

Organisator Christoph Hornstein zog am Sonntagabend Bilanz: «Tolles Wetter, gute Stimmung, keine Zwischenfälle, und alle Flugzeuge waren am Sonntagabend wieder auf ihren Heimatflugplätzen.» Und einmal mehr lobte er im Namen der Organisatoren die gute Zusammenarbeit mit den Behörden und Organisationen auf allen Stufen, die ihre Zustimmung zum Event erteilen mussten.