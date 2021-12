Nidwalden Camping bleibt im Trend: Kanton schafft Klarheit mit neuem Merkblatt Campieren ist auch im Kanton Nidwalden nach wie vor beliebt. Die Thematik brachte in den vergangenen Saisons einige Unklarheiten mit sich. Nun soll das Merkblatt Camping- und Stellplätze des Vereins Nidwalden Tourismus als Leitfaden dienen.

Dem Pandemiedruck entfliehen, aus dem Alltag ausbrechen, in die Natur fahren. So erklärt sich Josef Lussi-Waser, Vereinspräsident von Nidwalden Tourismus, den anhaltenden Wohnmobil-Boom. Laut dem Verein wurden Campingferien in den vergangenen Jahren immer beliebter. Nach Zählungen des Bundesamts für Statistik waren im Jahr 2020 über 71’000 Wohnmobile zugelassen, was einer Steigerung von 9,7 Prozent zum Vorjahr entspricht. «Die Nachfrage hat schon vor Corona zugenommen, aber seither erst recht», erklärt Lussi-Waser.

Der Wohnmobil-Boom in der Schweiz hält an. Symbolbild: PD

Um das wachsende Bedürfnis nach Stellplätzen zu decken und die Campierenden «zu bündeln», wurden in diversen Regionen Projekte gestartet, wie Nidwalden Tourismus in einer Mitteilung schreibt. Neben klassischen Campingplätzen seien zahlreiche Formen von Stellplätzen entstanden. «Zudem kam vermehrt die Frage auf, wo man denn in Nidwalden überall campieren oder für eine Nacht parkieren darf», so Lussi-Waser. Und es kam zu störenden Situationen: «Einmal campierte jemand bei einer Ausweichstelle auf der Kehrsitenstrasse. Das geht natürlich nicht.» Der Bedarf, die Camping-Thematik einheitlich zu regeln, wurde grösser. Nun möchte man im Kanton Nidwalden mit einem Leitfaden Abhilfe schaffen.

Involvierte sollen Campingplätze einheitlich beurteilen können

Entstanden ist das Merkblatt für Stell- und Campingplätze, das im Dezember dieses Jahres veröffentlicht wurde. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern des Kantons hat Nidwalden Tourismus ein Dokument ausgearbeitet, das Bewilligungsgrundlagen und Empfehlungen für mögliche Anbieterinnen und Anbieter solcher Plätze beinhaltet und sie über die nötigen Anforderungen und Verfahren informiert.

Josef Lussi-Waser, Präsident von Nidwalden Tourismus. Bild: PD (Stans, 3. November 2020)

Ziel des Merkblatts ist es, dem Wildcampieren in Nidwalden vorzubeugen und dieses zu vermindern. Auch sollen kommunale Baubehörden und Projektträgerschaften zwischen den unterschiedlichen Arten von Stell- und Campingplätzen unterscheiden und diese einheitlich beurteilen können. Zu diesem Zweck werden im Merkblatt fünf verschiedene Arten von Camping- und Stellplätzen genau definiert.

Die Erarbeitung des Merkblatts wurde laut Lussi-Waser im Rahmen eines Projektes der Neuen Regionalpolitik (NRP) finanziell durch den Kanton unterstützt. Mehrmals wurde es von den involvierten Ämtern unter die Lupe genommen, zurückgeschickt, überarbeitet, erneut geprüft. «Das lief fast wie bei einem Gesetzesentwurf», witzelt Lussi-Waser. «Aber jetzt können alle Involvierten dahinterstehen.» Der Leitfaden sei nicht behördenverbindlich, betont der Vereinspräsident. «Er dient lediglich als Richtwert.»

Wertschöpfung bleibt im Kanton Nidwalden

Ein weiteres Ziel ist es, Hofläden, lokales Gewerbe, Bergbahnen und die Gastronomie zu stärken. «Wenn die Leute beispielsweise auf einem Parkplatz der Luftseilbahn Beckenried-Klewenalp parkieren, um dort die Nacht zu verbringen, gehen sie oft in eines der umliegenden Restaurants zu Abend essen oder frühstücken», so Lussi-Waser. «Zudem bezahlen sie einen Parkplatz, der sonst über Nacht in den meisten Fällen leer stehen würde. Das kommt den örtlichen Bergbahnen zugute.» Auch würden vermehrt die Hofläden jener Bauernhöfe aufgesucht, auf denen man eine Nacht verbringe. «Wir ermöglichen den Anbietern von Stell- und Campingplätzen, diese kostenlos auf unserer Website zu veröffentlichen», so Lussi-Waser. Das Marketing und die Organisation der Plätze sei aber nach wie vor Sache der Anbieterinnen und Anbieter.

Bisher hat Nidwalden Tourismus noch nicht viele Rückmeldungen zum Merkblatt erhalten: «Die Gemeinden und die Besitzer der Camping- und Stellplätze müssen das Ganze nun erst einmal auswerten», so Lussi-Waser. «Jedoch hat uns Wohnmobil Schweiz für die Arbeit gedankt und gesagt, dass eine solche Übersicht auch für andere Kantone sinnvoll wäre.»