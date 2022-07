Nidwalden Wie steht es um den Tunnel kurz in Hergiswil? Remo Zberg macht Druck. Der Hergiswiler FDP-Landrat will von der Regierung in einer Interpellation wissen, warum es nicht vorwärtsgeht.

Nach der Inbetriebnahme des Doppelspurabschnitts in Hergiswil (im Bild die Haltestelle Hergiswil Matt) wurde es wieder ruhig um das Projekt Tunnel kurz. Bild: Irene Infanger (Hergiswil, 29. Februar 2020)

In der Begründung seiner Interpellation schreibt Zberg denn auch, dass die integrale Doppelspur bis Hergiswil Dorf seit dem Jahr 2000 im kantonalen Richtplan sei und 2007 auch von der Zentralbahn und der SBB zur Umsetzung empfohlen sei. «Mit der Zustimmung zum ‹Doppelspurausbau bis Hergiswil Matt› wurde der Bevölkerung von Hergiswil eine zeitnahe Umsetzung des Folgeprojekts ‹Tunnel kurz› versprochen.» Seit 2014 existiere ein Vorprojekt. Aber seit der Inbetriebnahme der Doppelspur in Hergiswil Matt 2020 sei vom Regierungsrat nichts mehr unternommen worden, um eine Umsetzung dieses für Hergiswil und Nidwalden so wichtigen Projekts voranzutreiben, so Remo Zberg.

«Der Hauptgrund für meine Interpellation ist der, dass das Bundesamt für Verkehr (BAV) die Marschrichtung geändert und bekanntgegeben hat, dass man für neue Projekte im Bahn-Ausbauschritt 2040 keine Kapazitäten mehr habe», erklärt Landrat Remo Zberg (FDP, Hergiswil) auf Anfrage. Wenn das der Fall sei, dann müsse das Projekt «Tunnel kurz» Hergiswil noch länger warten. Im Juni hatte der Bundesrat an einer Medienkonferenz seine neue Strategie «Bahn 2050» präsentiert und an die Kantone zur Vernehmlassung geschickt.

Verunsicherung wegen hängigem Gesamtverkehrskonzept

Den Zeitpunkt für seine Interpellation hat der ehemalige Hergiswiler Gemeindepräsident aber auch aus anderen Gründen gewählt. Zum einen spielt da die Verunsicherung mit, weil der «Tunnel kurz» zwar im Gesamtverkehrskonzept als prioritäres Projekt aufgeführt ist, die Genehmigung des Konzepts von der Regierung aber auf November verschoben wurde. «Es wurde von der Steuerungsgruppe, in der auch zwei Regierungsräte sassen, einstimmig verabschiedet und jetzt will die Regierung doch wieder mit einer Arbeitsgruppe daran arbeiten. Wer weiss, was da für Änderungen kommen und ob das Projekt nachher noch so drin ist, wie jetzt», sagt Zberg, der das Gesamtverkehrskonzept einst mit einem Vorstoss angeschoben hatte. Und dann habe es auch noch den Wechsel im Regierungsrat in der Baudirektion von Josef Niederberger zu Therese Rotzer gegeben. Der Zeitpunkt sei deshalb richtig. «Wir müssen den Druck aufrecht halten, schliesslich wurden wir von der Regierung genug lange vertröstet.»

In seiner Anfrage will Remo Zberg wissen, wie der Regierungsrat die Auswirkungen der neuen BAV-Strategie auf den «Tunnel kurz» einschätzt und wie der Stand des Projektes eigentlich sei. Auskunft will er auch über zeitliche Aspekte. Was die Regierung unternehme, um eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen und wie lange die Hergiswiler Bevölkerung noch warten müsse, damit der Lärm reduziert werden könne und die ersehnte Langsamverkehrsachse auf dem ehemaligen Bahntrassee realisiert werden könne? Und schliesslich steht die Frage im Raum, wie die Regierung die Umsetzung innerhalb des Agglomerationsprogramms beurteile.