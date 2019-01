Nidwalden will bei Stipendien ein Zeichen für chancengerechtes Bildungssystem setzen Beim Stipendienwesen bahnt sich im Kanton Nidwalden ein Systemwechsel an. Es ist davon auszugehen, dass künftig eher mehr Gesuchsteller profitieren werden. Oliver Mattmann

Nidwaldner Studenten - hier ein Bild von der Uni Luzern - sollen weiterhin in den Genuss von Stipendien kommen, die frei von Rückerstattungen sind. (Symbolbild: Roger Grütter)

Lehrlinge oder Studenten, die aus wirtschaftlich schwächeren Verhältnissen stammen, können beim Kanton eine Anfrage um finanzielle Unterstützung platzieren. Wird dieses bewilligt, dann erhält der Gesuchsteller ein sogenanntes Stipendium. Diese dienen der Chancengerechtigkeit und dazu, das Bildungspotenzial besser zu nutzen. Welche Berechnungsmethode angewendet wird und welche Kriterien erfüllt sein müssen, um in den Genuss von Ausbildungsbeiträgen zu kommen, gibt das kantonale Stipendiengesetz vor.

Der Nidwaldner Regierungsrat hat dieses nun überarbeitet und bei betroffenen und interessierten Kreisen bis Ende April in die Vernehmlassung geschickt, wie er gestern mitteilte. Gründe für die Totalrevision des Gesetzes aus dem Jahr 1995 sind einerseits die Entwicklungen auf Gesellschafts- und Bildungsebene und andererseits das 2013 in Kraft getretene, schweizweite Stipendienkonkordat. «Wir wollen damit unser Stipendienwesen mit demjenigen der anderen Kantone harmonisieren», hält der Nidwaldner Bildungsdirektor Res Schmid fest. Insbesondere wolle man sich den umliegenden, von der Grösse her ähnlichen Kantonen Obwalden und Uri angleichen. Befürchtungen, wonach die Nidwaldner nun mit Einbussen rechnen müssen und künftig weniger Stipendiengelder zur Verfügung stehen, widerspricht Res Schmid. «Die Gesuchsteller werden nicht zu kurz kommen, im Gegenteil. Für einige, die nach heutigem System nichts erhalten würden, dürfte es eine Verbesserung geben.»

Trotz mehr Studenten weniger Geld gebraucht

Der Bildungsdirektor geht davon aus, dass sich der finanzielle Rahmen gegenüber heute nicht gross verändern wird. Aktuell zahlt der Kanton Nidwalden im Jahr knapp 800'000 Franken an Stipendiengeldern aus. Trotz steigenden Studentenzahlen ist dieser Betrag in den vergangenen Jahren laut Mitteilung um etwa 20 Prozent gesunken. «Das hängt in erster Linie mit dem weitverbreiteten Wohlstand in unserer Bevölkerung zusammen», erklärt Res Schmid. Er geht auch von stagnierenden oder gar sinkenden Zahlen aus, weil in naher Zukunft geburtenschwache Jahrgänge in ihre Ausbildungsjahre kommen und daher mit eher weniger Gesuchen zu rechnen ist. «Wie sich der Systemwechsel aber effektiv auswirken wird, werden wir erst nach zwei, drei Jahren wissen.»

Stipendien für Erstausbildungen wie Studium, Ausbildungen an höheren Fachschulen und in seltenen Fällen auch Gymnasium müssen auch künftig nicht zurückbezahlt werden, obschon das Konkordat zulassen würde, einen Teil davon zurückzuverlangen. «Wir wollen damit ein Zeichen für ein chancengerechtes Bildungssystem setzen», hält Schmid fest.

Der Mindestbeitrag soll wie bisher bei 1'000 Franken liegen, die Höchstansätze für Ausbildungen wie Berufslehre oder (Berufs-)Matura steigen in Anlehnung ans Konkordat von 10'000 auf 12'000 Franken. Auf Tertiärstufe, etwa bei Universitäts- oder Fachhochschulstudien, erhöhen sich die Maximalbeiträge von 13'000 auf 16'000 Franken. Für Zweitausbildungen oder Nachdiplomstudien werden vom Kanton weiterhin zinslose Darlehen von total maximal 60'000 Franken gewährt, die im Vergleich zu Stipendien aber zurückzubezahlen sind. Gemäss Schmid bewegen sich die Darlehensgesuche derzeit auf sehr tiefem Niveau. Das neue Stipendiengesetz soll 2020 in Kraft treten.